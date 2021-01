Eduardo Yáñez encara a reportero y le empuja el micrófono

Eduardo Yáñez está en medio de la polémica nuevamente por una agresión, esta vez luego que en una serie de entrevistas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México le levantó la mano a un reportero.

Lo ocurrido quedó plasmado en videos, entre ellos uno de Venga la Alegría, en el que se ve la forma en que el periodista Gabriel Cuevas le hace una pregunta sobre dichos de Alex Kaffie, mismo que molestó al actor.

Según lo comentado por Kaffie, el actor José Pablo Minor fue retirado de un proyecto de “Mirada de Mujer” a petición de Yáñez. Entonces el reportero cuestionó al intérprete de “Destilando amor” al respecto:

“No, cómo creen. ¿Yo tengo el poder de correr gente o contratar? ¿Yo soy la empresa o qué les pasa? Kaffie, qué te pasa, necesitas que te meta la ver…”, comentó.

En lo que se ve en el clip del matutino de Azteca, Yáñez afirmó que no sabía de qué le estaban hablando y que había trabajado con gente más atractiva como Héctor Zurita, Gabriel Soto, Marcos Ornelas y Sebastián Rulli, entre otros.

“No me metan a mí en esas preguntas, no me metan en sus chismes, la neta no me metan en sus chismes”, agregó posteriormente.

Sin embargo, instantes después se ve que el periodista acerca su micrófono a Eduardo Yáñez y él responde empujándolo y diciendo:

“Haz tu pin… micrófono para allá. Tienes qué guardar la distancia. Si ellos la guardan, por qué no la guardas tú”, dijo el actor que llevaba mal puesto el cubrebocas.

Luego de eso la mujer que lleva las relaciones públicas del actor interviene y pide al periodista que haga caso a lo que la estrella de televisión le está pidiendo.

Posteriormente, el periodista siguió haciendo preguntas al intérprete, pero él ya no le atendió. Ante un cuestionamiento de una compañera de los medios de comunicación, Eduardo dijo que nada más están intentando de provocarlo.

Recordemos que fue en octubre de 2017 cuando Eduardo Yáñez reaccionó de manera violenta ante un reportero del programa “El Gordo y la Flaca” a su paso por la alfombra roja de un evento en Los Ángeles..

El actor fue cuestionado en esa ocasión sobre su relación con su hijo, a lo que él respondió: “Si estás tan preocupado por mi hijo, tú mándale dinero”.

“Ya no me faltes al respeto”, advirtió Yáñez luego al reportero, quien contestó que no lo estaba haciendo y entonces el actor respondió con una cachetada.