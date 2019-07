‘El Muñeco Diabólico’, El Divertido Regreso De Chucky

En menos de un mes, tuvimos 3 películas protagonizadas por juguetes. Primero llegó Toy Story 4 a hacernos llorar, luego Annabelle 3 a asustarnos de más y ahora, ‘El Muñeco Diabólico’ viene a hacernos reír y a pensar.

El juguete satánico, Chucky está de regreso en un reboot entretenido de la franquicia de terror. Fue escrita por Tyler Burton Smith y dirigida por Lars Klevberg, un director noruego que, como dato curioso, hizo otra película de terror este año llamada Polaroid, que trata sobre una cámara poseída.

El Chucky original salió en 1988 y trajo el concepto de los muñecos con vida que pueden herir a los demás. En el caso de ‘Child’s Play’ con Tom Holland, un asesino serial utiliza magia vudú para transportar su alma en un juguete para niños. La premisa, en esa entonces nueva, logró un éxito en taquilla y creó un icono de la cultura del terror. 31 años y 6 secuelas después, Chucky está de regreso con un origen diferente, un elenco intrigante y una reflexión que yo nadie vio venir.

En esta nueva versión, Chucky no es un juguete poseído, sino un simple juguete controlado por una inteligencia artificial que se volvió loca. Es una película de terror que, en lugar de hacerte reír, te sacará carcajadas, incluso cuando haya sangre y violencia en toda la pantalla.

Como el filme original, ‘El Muñeco Diabólico’ comienza con el origen de Chucky. Para evitar spoilers, lo llamaremos: un ‘defecto de fábrica.’ Después de eso, nos introducen a Andy (Gabriel Bateman) y su madre, Karen (Aubrey Plaza), quien le regala a su hijo un muñeco Buddi porque éste es incapaz de hacer amigos en su edificio, con la excepción del Detective Mike (Brian Tyree Henry).

Los muñecos Buddi son horribles, pero por alguna extraña razón, son los juguetes del momento y pueden conectarse a la nube y controlar todos los dispositivos de la marca, como pantallas, luces y otros aparatos electrónicos.

Extrañamente el muñeco de Andy se refiere a sí mismo como Chucky y aunque al principio sólo quiere ser el mejor amigo de Andy, más adelante empieza a realizar actos cada vez más violentos.

Algo que seguramente no les gustará a los fans de Chucky, es que el director y escritor del muñeco original, Don Mancini no estuvo involucrado en la realización de esta película. Pero el director y guionista, Tyler Burton, hacen un excelente trabajo en burlarse y explotar el género de los muñecos asesinos que últimamente no han ofrecido nada nuevo.

Honestamente, en este 2019 no es tan difícil de creer que un robot malvado de alta tecnología se vuelva en un asesino psicópata. Pero el problema de ‘El Muñeco Diabólico’ no tiene que ver con la idea, sino más bien con la ejecución que, en ocasiones, se vuelve exagerada y desmotivada.

Hay ciertos asesinatos entretenidos y violentos que sorprenderán a los fanáticos del horror, y algunos que claramente están dirigidos a una audiencia de culto. Pero lo más interesante de la película, es el mensaje que trata de transmitir; ¿qué tan dependientes nos hemos vuelto de las nuevas tecnologías? ¿Cuál es el límite?

‘El Muñeco Diabólico’ definitivamente es divertida, y a las nuevas generaciones que no han visto la original seguramente les gustará. Pero si querías una película de terror, seguro no lo encontrarás en esta nueva entrega de Chucky.