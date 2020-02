El estreno de “Birds of Prey” y las 10 peores fechorías de Harley Quinn

Birds of Prey(And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)llega este jueves 6 de febrero a los cines de México, para dar inicio a una etapa más descabellada, explosiva y divertida en la vida de Harley Quinn, interpretada magistralmente por Margot Robbie.

En Aves de presa(y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn), la chica favorita del Joker sale de las sombras del villano y se alía con un grupo de mujeres muy especiales para proteger a Cassandra Cain del peligroso y cruel Roman Sionis, el nuevo rey criminal de Gotham.

Aunque en esta adaptación cinematográfica Harley es una especie de heroína, no podemos olvidar que en su origen era nefasta y durante sus andanzas con el Joker no se distinguió por ser un angelito.

En honor al estreno de Birds of Prey, en De10.mx te presentamos las 10 peores cosas que Harley Quinn ha hecho, tanto en los cómics como las series animadas donde aparece.

1. Harley Quinn asesinó al Joker en su boda

Tanto en el cómic como en el videojuego de Injustice, Harley Quinn se casa con el Joker. Durante la boda, el novio le avienta un pedazo de pastel en la cara a su nueva esposa, desatando su ira asesina. Furiosa, Harley le rebana la garganta al Joker sin remordimiento.

2. Harley Quinn dejó a Bruce Wayne a punto de morir

En la serie animada de Batman, el episodio Holiday Knights esta ambientado en la Navidad. En la trama Hiedra Venenosa manipula a Bruce Wayne con una poderosa droga y Harley Quinn aprovecha para llevarlo de compras y vaciar las cuentas del millonario.

En cierto punto, Bruce desarrolla resistencia a la droga, pero cae por el cubo de un elevador y Harley y Hiedra Venenosa lo abandonan, pensando que está muerto.

3. Harley Quinn pelea con la “hija” del Joker

Durante el cómic de Suicide Squad, Harley se enfrenta a Duela Dent, una psicótica y autoproclamada hija del Joker. En plena batalla, Harley logra aventar a Duela hacia el tráfico que se aproxima. Aunque el personaje de Duela tendría más apariciones en el Universo DC, sin duda ésta reveló el lado oscuro de Quinn.

4. Harley Quinn tortura a Tim Drake

En Batman Beyond: Return Of The Joker, Harley Quinn ayuda al Joker a manipular a Tim Drake, uno de los tantos chicos que han adoptado la personalidad de Robin. Entre los dos villanos, moldean a Tim en una retorcida versión de “su hijo”.

5. Harley Quinn asesinó niños

En la serie New 52, durante el número Detective Comics #23, Harley Quinn esconde explosivos en varios videojuegos, que luego reparte entre algunos niños y detona, asesinándolos.

6. Harley Quinn ayudó al Joker a escapar de Arkham

Aunque los orígenes de Harley Quinn se han modificado en sus distintas encarnaciones, en general su historia siempre comienza cuando ayuda a escapar al Joker del Hospital Psiquíatrico de Arkham. La peor parte es que Harley después sigue al villano y se enamora de él.

7. Harley Quinn le puso la cara del Joker a Deadshot

Durante la serie The New 52 Suicide Squad, el Joker aparentemente fallece y Harley logra rescatar su rostro. Cuando acorrala a Deadshot, Harley coloca sobre él el rostro del Joker y comienza a hablarle como si fuera el famoso villano.

8. Harley Quinn se volvió una asesina serial

En la serie animada Gods and Monsters, Harley Quinn adoptaba el nombre de Harlequin y era una asesina serial que desmembraba a sus víctimas y las “rearmaba” para crear su propia “familia” con los cadáveres.

9. Golpear a Supergirl con su mazo

En los cómics Harley a menudo usa como arma un mazo gigante. En Superman/Batman Vol 1 #19, uso este instrumento contra Supergirl y Batgirl. En cierto momento, Harley Quinn golpeó a Supergirl con tanta fuerza que la mando volando a través de una ventana.

10. Harley Quinn casi mata a Batman

En el cómic The Batman Adventures: Mad Love, Harley Quinn trama un plan para acaban con Batman, porque quiere ayudar al Joker. Su trampa consiste en capturar al héroe y sumergirlo en un tanque con pirañas. Cuando Harley está a punto de lograrlo, el Joker la detiene, pues quiere otra muerte para su peor enemigo.