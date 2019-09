El increíble trasero de Dulce Soltero que está dejando calladas las redes

CDMX.- La atractiva modelo mexicana Dulce Soltero, ha cautivado de nuevo las redes sociales con provocativas fotografías que muestran el gran potencial que tiene posando en lencería.

Modelo, madre e ingeniera, son los roles que Dulce debe cubrir, algo que hace muy bien sin lugar a dudas, sin embargo, su carrera de modelaje le ha dado miles de fanáticos que no se pierden cada una de sus publicaciones.

Una de las imágenes que ha encendido las redes, muestra a Dulce con una chamarra de mezclilla, la cual porta debajo de los hombros y una tanga azul, estando de espaldas y volteando la cara con una sensual mirada.

Sus fotos han dado la vuelta en distintos países, incluso le han ofrecido sesiones fotográficas en el extranjero.

Your work is amazing, just wanted to ask if you’d like to shoot sometime”, señala un comentario en su publicación.