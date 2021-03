Eleazar "N"continúa en la cárcel, rechazan su liberación

En una entrevista realizada por Venga la Alegría, Stephanie Valenzuela, modelo y expareja del actor mexicano Eleazar Gómez, declaró que contionúa con el proceso legal para determinar la situación legal de su expareja por haberla agredido fisicamente, expresó que el proceso se ha realizado por la vía legal y que esta esperando a que el juez dicte una sentencia.

Además la cantante desmitió que haya llegado a un acuerdo económico con su expareja y adelantó que no le cederá el perdón.

"Desde el día uno, desde el 4 de noviembre hasta ahora yo no he cambiado en ningún momento mi parecer, mi opinión, ni he dado el perdón ni nada. Han pasado cuatro meses, estoy mucho más tranquila", aseguró.