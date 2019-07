Ellas son las celebridades maduras que se ponen más 'hot' con los años

Qué tienen en común estas famosas: JLo, Ellen DeGeneres, Jennifer Aniston, Renné Zellweger, Catherine Zeta-Jones y Cate Blanchett, es que en este 2019 todas ellas llegarán a sus 50 primaveras.

Hace unos días Jennifer Lopez disfrutó de una gran fiesta por sus 50 años, además su gran regalo fue el Porche que le obsequió su amado Alex Rodríguez.

Al igual que en Lopez, parece que en Jennifer Aniston el tiempo no deja huella. La ex estrella de ‘Friends’ llegó al ‘quinto piso’ el pasado febrero y posó topless en ‘Harper's Bazaar’.

Quien también cumplió medio siglo (el 25 de abril) fue la actriz Reneé Zellweger, pero para ella los últimos tiempos no han sido los más gloriosos, al menos no en cuanto a los comentarios sobre su aspecto físico, pues las cirugías estéticas no le han favorecido.

A quien también le han llovido comentarios sobre su aspecto es a Catherine Zeta-Jones (que cumplirá 50 años el 29 de septiembre).

Catherine dejó a los asistentes con la boca abierta, pero no por un espectacular look, sino por lucir irreconocible. Los ojos de la actriz parecían más pequeños, mientras que sus párpados lucían más levantados al igual que sus pómulos.

Cate Blanchett es de las famosas que a sus 50 años (cumplidos el 14 de mayo) puede decidir cuándo y con quién trabajar. Después de forjar una sólida carrera en Hollywood (con premios Oscar incluidos), a finales de 2015 decidió tomarse un descanso para cuidar a Edith, una niña que adoptó.