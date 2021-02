Por estas razones "Pepillo" Origel podría perder su visa

Ante la ola de críticas que el conductor de televisión Juan José Origel recibió luego de publicar en su Twitter que viajó a la ciudad de Florida sólo para aplicarse la vacuna Covid-19 sin que aún sea la etapa en la que él debería recibirla, algunos usuarios e incluso medios estadounidenses como el New York Post, Fox News y Daily Mail afirmaron que “Pepillo”, como es conocido, podría recibir una sanción legal por su acción.

Se contactó al abogado Jacobo Javier Velazquez Acevedo, quien pertenece a la lista de abogados de la embajada de Estados Unidos para aclarar la controversia en torno a la situación legal del presentador. Según la información recabada, las sanciones que se aplicarían dependen de su calidad migratoria. Estas son las condiciones en las que Origel sí podría perder su Visa:

Siendo ciudadano mexicano (originario de León, Guanajuato) y sin contar con la doble nacionalidad estadounidense, Pepillo tendría que haber ingresado a Estados Unidos en calidad de turista con una visa expedida por las autoridades para visitar el país vecino.

El gobierno estadounidense dio una secuela al régimen de aplicación de vacunas, que otorga el beneficio primero a los ciudadanos nacionales, por lo que Origel en calidad de mexicano habría tenido que engañar al gobierno para obtener la inmunización.

“El mentir con dolo para obtener un lucro se le llama una conducta fraudulenta, que está tipificada por la Ley de Inmigración Norteamericana (INA por sus siglas en inglés) al haber falseado información para obtener un beneficio a la autoridad, en ese momento se hace acreedor a la cancelación de la visa o la suspensión”, dijo el abogado Jacobo Acevedo.

Dependerá del grado de falta que se determine si la sanción corresponde a la cancelación definitiva, que es irrevocable o a una suspensión temporal, que se subsana a través de un trámite de perdón que te otorga el gobierno. Además por otras normas dependerá de la ley de salud evaluar el delito y verificar si es acreedor a una multa o incluso la privación de su libertad.

Sin embargo existe también la posibilidad de que Origel cuente con una “Residencia”, es decir un permiso para vivir por cierto tiempo y por ciertas condiciones en EU, bajo esta condición podría ser acreedor al medicamento.

“Después de vivir con una residencia cierto tiempo te pueden dar la nacionalidad, entonces se la pudieron aplicar porque él es norteamericano o porque tiene una residencia, quizá él tenga un inmueble en los Estados Unidos y vive ahí o tiene un domicilio allá, no quiere decir que no tenga un domicilio en México, puede tener varios y con base a la residencia fue que le aplicaron la vacuna”, afirma Acevedo.

Frente a este y otros casos de “turismo de vacunación” que está sucediendo en varios países extranjeros, a los que ciertas personas acuden para obtener una vacuna antes de lo indicado, Jason Mahon, vocero del departamento de salud de Florida, dijo al New York Post: "Está absolutamente prohibido que alguien entre a Florida durante un día para recibir la vacuna y se vaya al siguiente. Pedimos que todos los incidentes sospechosos se informen al departamento de salud del condado correspondiente de inmediato".

Origel también podría estar exento de una sanción sólo si accedió al antígeno comprándolo con un particular. Algunos países han dado permiso a personas morales como laboratorios o farmacéuticas para que adquieran directamente vacunas a los productores de la misma y las comercialicen.

“En ese caso, él tiene todo el derecho con su calidad de visa de turista para ir a Estados Unidos y adquirir un bien”, explica el abogado.

"Pepillo" ha estado involucrado en más escándalos

Este no es el único escándalo en el que "Pepillo" ha estado envuelto, a continuación recordamos algunos de ellos.

“Que cuide el hocico": Erika Buenfil

Todo comenzó cuando "Pepillo" Origel y Martha Figueroa hablaron mal de Nicolás, hijo de Erika Buenfil, durante su programa "Con permiso", lo cual hizo que la actriz estallara contra el conductor.

“No lo voy a perdonar. Que él reflexione y cuide el hocico antes de hablar y que a mi hijo no me lo toque, porque él no me paga un bistec y no me ha pagado una colegiatura de Nicolás Buenfil. Porque es mío y lo saqué adelante y no es para que caiga en la boca de dos personas que no saben ni dónde vivo ni cómo”, dijo Buenfil durante una conversación con la comunicadora Fernanda Familiar en su canal de YouTube.

Tras las fuertes declaraciones que hizo "La reina de Tik Tok" el conductor respondió con una indirecta en sus redes sociales.

“Yo nunca me olvido de la gente que ha sido buena conmigo, y mucho menos de la que ha sido mala...”, escribió.

Después, de varios dimes y diretes ambos se reconciliaron durante el programa de televisión "Hoy" y el escándalo terminó.

Con los hijos no!

Erika Buenfil defiende a sí hijo cómo gata boca arriba, como debe ser! #ErikaBuenfil toda una dama! pic.twitter.com/W0u7T19CKu — (@Mari_lopez91) August 10, 2020



Flor Rubio VS Juan José Origel

Durante 2016 se filtró un video en donde Juan José Origel comentó que su entonces compañera de conducción Flor Rubio se acostó con varios hombres para llegar “hasta donde está”.

“A mí en 'La Oreja' (Flor) no me quitó porque yo estaba parado ahí, y dije ‘a mí esta wannabe qué va a venir aquí’, pero se chin... a la Verónica y a todo el mundo para llegar casada con aquel botijón inmundo, que lo dejó… y lo dejó para meterse con uno y con otro hasta llegar a donde está. ¡Quiubo! Esa es Flor Rubio (sic)”, expresó Origel en el video.

La conductora no se quedó con los brazos cruzados y decidió demandarlo por difamación, pero en 2018 Origel interpuso un amparo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde argumentó que lo que había hecho publicó la revista era una violación a su privacidad y lo que dijo formaba parte de su libertad de expresión.

En marzo de 2020 fue que la SCJN realizó una primera audiencia en la que parecía que el conductor de "Con permiso podría” ganar la disputa, pero aún el órgano judicial no ha dado una resolución.

“No he vuelto a hablar con ella y no tengo por qué hacerlo, ella puso abogado, entonces que mis abogados hablen con sus abogados; me hubiera encantado que entre ella y yo lo arregláramos por muchas cosas, porque es mujer y fue mi compañera; me hubiera gustado que no hubiéramos llegado hasta esto pero ni modo, ojalá se arregle todo”, dijo a EL UNIVERSAL.

Salida de Televisa

Después de tener un contrato de exclusividad con Televisa, Pepillo lo perdió durante el 2017, de acuerdo con una publicación de la revista "Fama"; la razón fue que el conductor se encontraba indignado por la cancelación de la serie basada en la vida de Silvia Pinal y en diversas ocasiones, “despotricó contra Televisa”.

“Es que es triste para todos los que hemos estado tantos años, que de la noche a la mañana te digan que hasta aquí llegaste, cuando ha sido una cosa que trabajaste todo el tiempo”, dijo.

“Yo llevo más de 20 años trabajando en Televisa y con un ‘ya se te acabó el contrato, adiós’ te avisan entonces te preguntas qué pasa, qué sucede en una empresa a la que tú le tienes tanto cariño, de tanto tiempo y de tantos años. La verdad es que yo no tengo ninguna queja porque a mí me han tratado muy bien y bendito sea Dios lo que tengo lo tengo gracias a Televisa, no estoy en contra ni dolido ni nada, pero sí me genera sentimiento porque se siente muy feo”, añadió.