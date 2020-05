Esto le estarían pagando a Erika Buenfil en Tik Tok ¡más que en Televisa!

Hace unos días, la rubia actriz Erika Buenfil recibió la nominación Reina del 'Tik Tok’, incluso recibió una placa oficial por parte de la plataforma por sus 5.5 millones de seguidores. Todo esto le estaría dejando grandes ganancias, aún por encima de lo que le pagaba Televisa.

Desde antes de recibir tal distinción, la actriz de 56 años, quien no para de compartir divertidos videos en esta aplicación, ya era nombrada así.

Este éxito tomó por sorpresa a la actriz protagonista de telenovelas como ‘Marisol’ y ‘Amores verdaderos’, quien no lo planeó, pues es una plataforma pensada en un público mucho más joven.

Todo esto podría estar llevando a la guapa actriz a recibir cifras millonarias, incluso mejor de lo que recibía en Televisa.

Según información de TV Notas, Erika Buenfil estaría percibiendo en Tik Tok mucho más de lo que ganaba por algún proyecto o telenovela en Televisa. Y éstos serían los cálculos de cuánto podría estar llevándose la actriz a la bolsa.

La información señala que a partir de los 500 mil seguidores en la plataforma, Tik Tok comienza a pagar a sus creadores de contenido una cantidad estimada de 100 dólares por cada 10,000 mil seguidores.

Lo que en el caso de Erika Buenfil quien tiene 5.5 millones de seguidores, podría estar recibiendo 1 centavo de dólar por cada seguidor, es decir, un total de más de 50 mil dólares o lo equivalente a más de 1 millón 230 mil pesos. Aunque ella lo desmintió.

Esta cantidad es similar al sueldo reportado de otros actores de Televisa como Eduardo Yáñez, quien fue su coprotagonista en la telenovela ‘Amores Verdaderos’ y quien supuestamente recibía 65 mil dólares al mes cuando hacía la telenovela ‘Fuego en la Sangre’ junto a Adela Noriega. Y en el caso de Erika Buenfil se menciona que ganaba 55 mil dólares al mes.

Además del dinero que podría estar recibiendo de Tik Tok, se sabe que algunas marcas y empresas llegan a patrocinar a los creadores de contenido en redes sociales, lo que le añadiría una cifra más alta. Incluso la misma actriz declaró que le han ofrecido realizar algunas colaboraciones.

Me están buscando marcas para que trabaje con ellos en Tik Tok, pero yo no estoy dispuesta a que me dirijan. Si acepto algo es con la condición de que yo tome todas las decisiones”, aclaró la nacida en Monterrey.