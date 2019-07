Exintegrante de One Direction posa totalmente desnudo

Londres.- El exintegrante de la banda británica One Direction, la cual se encuentra inactiva, “calentó” las redes al posar sentado en una silla totalmente desnudo, y no tardó en causar revuelo entre sus seguidores.

La imagen del cantante Liam Payne de la que aún se desconoce el proyecto del que formará parte, se etiquetó al lado de una similar de la famosa modelo Kate Moss.

La imagen fue compartida en Twitter y enseguida causó desmayos de sus fans que llenaron de halagos al guapo cantante.

Fotógrafo Mert Alas compartilha foto de ensaio fotográfico em Berlim com Liam Payne que será lançado em breve. pic.twitter.com/5gihltIvZY — Tracklist (@PortalTracklist) July 10, 2019

"El fotógrafo Mert Alas compartió la foto de estudio en Berlín con Liam Payne que será lanzado en breve”, dice en la publicación deTwitter.

En la imagen se ve a Liam Payne sentado en una silla con la leyenda "Mert", un poco de espaldas, con lo que deja ver sus glúteos descubiertos, sin mencionar sus bien marcados músculos que resaltan su masculinidad.

"La foto de Liam me dejó en el piso, o sea me caigo, me levanto y me vuelvo a caer @LiamPayne esas cosas no se hacen, piensa en la salud física y emocional de tus fans”, le escribieron.