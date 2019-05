Fallece Julio Ulises Hijuelos, el mago Chen Kai

Julio Ulises Hijuelos Cervera, mejor conocido como el Mago Chen Kai falleció esta mañana a los 73 años de edad, así lo confirmó su amigo Ari Sandy, quien además adelantó que es posible que no haya velorio, ya que el desaparecido artista no creía en eso.

“Es lamentable, todo ha sido rápido, aún no se sabe si le harán o no funeral porque él siempre decía que no le gustaban esas cosas, aunque al final esa decisión ahora corresponde a su familia”, dijo en entrevista con El Universal.

El mago explicó que por lo que sabe, Chen Kai llevaba varios días en el hospital y que tras luchar para restablecerse, al final perdió la batalla.

“Tengo entendido que fue por una infección en los pulmones de la que ya no salió, llevaba varios días internado”, indicó.

Ari Sandy recordó que su relación con él ahora extinto mago nació de la amistad que existía entre Chen Kai y su padre, ambos magos, yucatecos y de la misma edad.

“Mi padre está triste, ambos eran contemporáneos y fueron los grandes magos de su época, eran como rivales en el escenario pero una rivalidad bonita, de compañerismo”, añadió.

A través de Twitter, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) lamentó el deceso.

"El #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia de @ANDIMexico lamentan el fallecimiento del intérprete Julio Ulises Hijuelos Cervera, mejor conocido como el Mago Chen Kai. Considerado el mejor mago de México, participó en un sinfín de producciones es a lo largo de su carrera".

Julio Ulises Hijuelos Cervera nació en Mérida, Yucatán el 30 de agosto de 1945, fue uno de los mejores magos mexicanos, alcanzó fama en los años 70 y 80, siendo uno de los consentidos de “Siempre en Domingo” y "En Familia con Chabelo".

Chen kai se interesó en la magia desde que tenía 12 doce años, concluyó la carrera de arquitectura en la La Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y 1960 entró a la televisión en el programa infantil "Club Quintito".

En 1973 fue el primer mexicano contratado para actuar para magos en convenciones de IBM, SAM, Flasoma (Federación Latino Americana de Sociedades Mágicas) y F.I.S.M. (Federación Internacional de Sociedades Mágicas), en la FISM de París y también fue el único mago mexicano que se ha presentado en El Show de Monte Carlo, fue conferencista en Estados Unidos, Colombia, Argentina y México.