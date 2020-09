Fallece Quino, el creador de Mafalda

El dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como Quino, murió a los 88 años.

El argentino fue popular por ser el creador de Mafalda, falleció este miércoles en Mendoza, su ciudad natal, a los 88 años, confirmaron a Efe fuentes del entorno del autor.

Hijo de españoles y poseedor de galardones como el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades y la Medalla de la Orden y las Letras de Francia, Quino desarrolló las aventuras su personaje más popular entre 1964 a 1973, aunque las historias de la icónica niña se han replicado en todo el mundo hasta la actualidad.

Desde hace unos años, el autor, que se había mudado a Mendoza desde Buenos Aires a finales de 2017, tras quedarse viudo, sufría problemas de salud, aunque siguió asistiendo a diversos homenajes a su obra.

La cuenta de Facebook oficial de Mafalda, confirmó que el creador falleció esta mañana.

Familiares y amigos informamos que esta mañana falleció nuestro Querido Maestro, Quino #quino #mafalda #adiosmaestroquino Publicado por Mafalda Oficial en Miércoles, 30 de septiembre de 2020

El origen de Quino

Joaquín Salvador fue hijo de inmigrantes andaluces, nacido en la ciudad de Mendoza el 17 de julio (aunque en los registros oficiales conste nacido el 17 de agosto). Cuenta la historia que desde su nacimiento lo llamaron Quino para distinguirlo de su tío Joaquín Tejón, el pintor y diseñador gráfico.

Muy joven comenzó su carrera como dibujante de historieta y humor y en 1954 publicó su primera tira en el semanario "Esto es" y a partir de entonces forjó una historia enorme que llevó a libros y a construir una leyenda.

A los 13 años ingresó a la Escuela de Bellas Artes, pero la abandonó en 1949 porque estaba “cansado de dibujar ánforas y yesos”, y así fue como inició su carrera de dibujante de historietas.

Solo cinco años después de esa decisión, viajó a Buenos Aires y por su propia cuenta buscó a un editor dispuesto a publicar sus dibujos. Sin embargo, le llevó tres años cumplir su objetivo.

“El día que publiqué mi primera página – dijo recordando su debut en el semanario Esto es, de Buenos Aires – pasé el momento más feliz de mi vida”.

Desde entonces, inicia la publicación ininterrumpida de sus historietas. En 1963 sale su primer libro, “Mundo Quino”, en el que se recopiló una serie de dibujos humorísticos.

Poco después una agencia de publicidad busca a un dibujante para crear una historieta que acompañe el lanzamiento de una línea de productos, pero al final el proyecto no se concretó. No obstante no todo estaba perdido, porque de ahí surgió Mafalda, el personaje que le cambió la vida.

El primero en publicar Mafalda fue Jorge Álvarez Editor, libro que se lanzó en una Navidad y en tan solo dos días agota si tirada de 5 mil ejemplares.

El éxito de la niñita de cabello negro es un éxito rotundo a nivel mundial, incluso Umberto Eco participó en una de las presentaciones de un libro. Es por eso que el 25 de junio de 1973, Quino desconcertó al mundo cuando decidió dejar de dibujar a Mafalda, porque ya no sentía la necesidad de utilizar la estructura de la tira cómica.

Aun así, la fama de Mafalda se mantuvo. En 1984, su creador conoce al director de cine de animación Juan Padrón en el Festival de Cine Latinoamericano de La Habana y firma un contrato para lanzar cortometrajes sobre sus páginas de humor. Una década después, Televisiones Españolas produce 104 episodios de Mafalda, también dirigidas por Padrón, las cuales también se televisaron en Argentina e Italia.