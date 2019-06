Fallece la actriz Edith González a los 54 años de edad

Edith González falleció a los 54 años de edad, así se dio a conocer esta mañana en el programa Hoy, donde se comentó que fue desconectada.

Esta mañana en redes sociales Leticia Calderón publicó un mensaje que alertó a los cibernautas:

"Güera (Edith) te vamos a extrañar! No hay más dolor más duro que el que está sintiendo tu mami a la cual abrazo con mucho cariño".

En agosto de 2016 la actriz informó que le fue detectado cáncer en la zona del abdomen.

La periodista Mara Patricia Casteñeda informó que Edith Gonzélz murió esta madrugada en el Hospital Interlomas, donde fue desconectada tras perder la lucha contra el cáncer.

Mara Patricia Casteñeda detalló que Cynthia Klitbo, encargada de la Secretaría de Previsión Social del sindicato de la ANDA autorizó que la noticia se diera a conocer.

En agosto de 2016 la actriz de telenovelas como "Corazón salvaje", "Salomé" y "Doña Bárbar", informó que le habían encontrado tejidos cancerosos en la zona del abdomen, se trataba de cáncer de ovario.

En una entrevista para EL UNIVERSAL en 2017, platicó que tras escuchar la noticia de que padecía cáncer, se dijo: “Ok, es una tragedia, pero no la asumo como tal”.

“Sé que es una tragedia, pero no lo asumo como tal. Para mí simplemente es un paso, es una fase y heme aquí. ¿Qué hago de bueno con esto que me tocó? Lo mejor que puedo hacer es informar que hoy hay muchos tratamientos, no alternativos, porque no creo en ellos; yo creo en la ciencia, hay muchos tratamientos complementarios a las quimioterapias y a las radioterapias. Creo que el ser humano, con la creencia y el coraje de salir adelante, es un 50 o un 60% de la sanación”, expresó entonces la protagonista de "Salomé".

El 29 de mayo González hizo su penúltima publicación en Twitter, donde escribió un mensaje sobre la vida:

"Buenos dias!!!!! Hoy se nos da una nueva oportunidad para amar, ya se que suena mega-cursi, pero es neta. Amar cada segundo, disfrutar del don de la vida!!! Hasta el movimiento mas simple que hace nuestro cuerpo es símbolo de libertad y amor. Gózalo!!!! Asi que.... Guenaaaaas!!!!".

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) lamentó lo ocurrido y envió mensaje de condolencia a la familia.