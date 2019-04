Famosos que sufrieron depresión y acabaron con su vida

Si bien la fama y la fortuna no son garantía de la felicidad absoluta, grandes guras de la farándula se han suicidado debido a la depresión. Una enfermedad, que según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se manifiesta con un bajo estado de ánimo y cambios bruscos en comportamientos, sentimientos y en la forma de pensar.

Hoy el actor mexicano Demian Bichir confirmó que su esposa, también actriz y modelo, Stefanie Sherk, se suicidó debido a que padecía depresión y que fue tratada por médicos, pero que al final esta enfermedad la venció.

A pesar de los años, miles de fans alrededor del mundo se han encargado de mantener vivo el legado que sus artistas favoritos dejaron en vida.

Te presentamos cinco famosos que cometieron suicidio por este padecimiento:

Robin Williams

El actor de películas como: "Papá por siempre", "En busca del destino", "Más allá de los sueños", entre otras; sufrió durante años depresión, misma que desencadenó adición a las drogas y al alcohol a temprana edad, dos divorcios e infinidad de problemas a su alrededor.

El protagonista de "Jumanji" no encontró solución a sus tormentos, y en agosto del 2014 fue hallado colgado en su casa con varios cortes superficiales en la muñeca izquierda.

“Jamás entenderé por qué, a pesar de que era tan amado, no pudo encontrar un motivo en su corazón para quedarse” comentó en un comunicado Zelda Williams, hija del famoso.

Kurt Cobain

“Soy demasiado errático y voluble bebé Se me ha acabado la pasión y recuerden que es mejor quemarse que consumirse lentamente.

Por favor, Courtney, sigue adelante por Frances, por su vida que será mucho más feliz sin mí” escribió Kurt Cobain fundador de la banda Nirvana en su carta suicida.

El intérprete de “Smells Like Teen Spirit” se dio un tiro en la cabeza bajo los efectos de una dosis masiva de heroína. Él sufría de depresión al igual que varios integrantes en su familia

Chris Cornell

El vocalista de la banda Soundgarden y Audioslave, Chris Cornel, fue encontrado ahorcado en la puerta del baño de un hotel en el que se hospedaba a unas horas después de dar una presentación en Detroit.

Los forenses señalaron que había consumido sustancias nocivas antes de morir, pero eso no causó su deceso. El cantante sufría de depresión y agorafobia, por lo que tomaba medicamentos para controlar la ansiedad, además tenía problemas con las drogas y el alcohol.

“Mi Chris era un hombre feliz, amoroso, preocupado y cálido. No es que no hubiese percibido la depresión. Lo que no percibí fueron señales de adicción. Él no quería morir. Su hubiere estado en sus cinco sentidos sé que no habría hecho eso” dijo la viuda del músico, Vicky.

Dolores O’ Riordan

La vocalista de The Cranberries sufría trastorno bipolar, mismo que le produjo depresión. La cantante dijo al periódico Belfast Telegraph que fue violada cuando era una niña y por ello tuvo distintos problemas mentales como trastornos alimenticios o crisis nerviosas. En 2018, Dolores fue encontrada sumergida en la bañera de un hotel en Londres bajo una intoxicación etílica.

Philip Seymour Hoffman

El actor de “Truman Capote”, “Mi novia Polly”, “Los juegos del hambre”, entre otras, fue vencido por su adición por medicamentos y a la heroína que lo orilló a una depresión crónica. En 2014, Philip provocó su muerte debida a una intoxicación aguda por mezcla de drogas.