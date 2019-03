Fernando Carrillo consiente a sus fans con foto polémica

¿Tú cómo te despiertas? fue la pregunta que Fernando Carrillo hizo a sus seguidores en Instagram en una foto donde se le ve frente a un espejo de playera negra, boxers blancos y su pene medio levantado.

"Feliz fin de semana. Los amo ! Quiéranse y acéptense y no permitan que NADIE le diga que no pueden. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Así me desperté hoy Viernes. Feliz y bendecido. Y tú? Es Viernes y el cuerpo lo sabe. Pawnnnnnnn!! Semi despierto", escribió.

Dicha imagen ya alcanzó más de los 28 mil me gustan y un sin fin de comentarios por parte de sus fans mujeres, quienes chulearon al actor de venezolano.

"El señor lo bendijo", "Qué guapo señor carrillo", "Cualquiera despierta de buenas viendo a un hombre así a su lado", "eres mi sueño", fueron algunos de los mensajes que le dejaron al actor de telenovelas como "Siempre te amaré", "Rosalinda", "María Isabel"; entre otras.

Carrillo también subió un video donde se le ve ante diferentes medios de comunicación hablando sobre su cuerpo y explica que se debe tomar las cosas como lo que son, naturales.