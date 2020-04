Festival de CIne de Tolouse premia a cinta mexicana

En plena pandemia por el Covid-19, el cine nacional sigue consiguiendo premios internacionales y el filme "50 o dos ballenas se encuentran en la playa", ganó en la reciente edición del Festival de Cine de Tolouse.

La soledad y depresión de dos jóvenes, quienes deciden pasarla juntos previo a una decisión fatal, es el hilo de la ópera prima de Jorge Cuchi, ahora en posproducción.

El largometraje se alzó con los galardones Especial Cine en Construcción y el Films im Progress Toulouse.

"La película es un drama, una historia de chavos muy solos, muy deprimidos que deciden vivir juntos para hacer intensivamente.

"Está filmada mucho enfocado en ellos, aunque estén con otras personas, adultos, no están en el cuadro éstas últimas es decir, no están presentes los padres, los adultos, las autoridades no los ven; son 50 días de intensidad", subraya Cuchi.

La debutante Karla Coronado y Antonio Toledano ("Esto no es Berlín") protagonizan la cinta producida por Catatonia Cine.

"A ella la encontré en un casting, me gustó el look que traía; a él vi 'Esto no es Berlín' y pregunté si tendría problema en raparse, dijo que no y así llegaron", recuerda.

Cuchi no estudió cine, sino comunicación en la Universidad Iberoamericana y se ha desempeñado en el mundo publicitario.

"50 o dos ballenas se encuentran en la playa" se rodó en locaciones de la Ciudad de México, con pocos exteriores, como el Periférico.

La música está siendo compuesta por el italiano Giorgio Giampa, mismo de Tiempo compartido.

"La estamos trabajando a larga distancia no tanto por la contingencia, sino que la tecnología permite esa comunicación", detalla Cuchi.