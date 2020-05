Filtran video de Karla Panini llorando en iglesia, Galilea Montijo se burla de ella en "Hoy"

Karla Panini se ha vuelto el tema preferido en redes sociales, pues su nombre ya es referente si alguien quiere saber sobre alguna infidelidad y eso mismo pasó en el programa "Hoy", pues durante un juego que tuvieron los conductores, Galilea Montijo la utilizó como sinónimo de infidelidad, lo que provocó risas entre sus compañeros de emisión.

Y es que durante el juego “Yo nunca, nunca”, en el que los contendientes deben ser sinceros y responder una serie de preguntas, y al ser cuestionados si alguno de ellos había ligado con la pareja de su amigo o amiga, Gali lanzó una referencia sobre Karla Panini.

Esta no es la primera vez que Montijo hace referencia sobre la "Comadre Güera", por lo que sus seguidores no lo tomaron a mal.

El video del juego fue tomado por la comunicadora Elisa Beristain, quién hace días confrontó a Panini por quererla censurar sobre los comentarios que ha realizado en su programa "Chisme no like", en el cual deja clara su postura de molestia contra Karla por la traición que le hizo Luna cuando vivía con su entonces esposo Américo Garza.

#GalileaMontijo hace referencia sobre #KarlaPanini . En #hoy los conductores participaron en juego “nunca nunca” “Yo nunca nunca he filtreado con el o la novia de un amigo o amiga”.

A lo que Galilea contesta:”Panini no se usa”. Y Paul Stanley dijo: “Oye panini”. #chismenolike pic.twitter.com/aVJc0jXfs1 — Elisa Beristain (@elisaberistain) May 14, 2020

Y fue la misma Beristain quien filtró un video, en el cual se puede ver a Panini en el templo, pues asegura que después de todos los ataques que recibe por el adulterio que realizó junto con Garza se ha refugiado en la religión cristiana, en donde a través de testimonios ha mostrado arrepentimiento e incluso en uno de sus sermones reveló que su padre padece cáncer y que ha sido víctima de humillaciones.

"Desde finales del año pasado vivo en la purificación más difícil y dolorosa de mi vida y un desierto en el que el señor me está preparando para servirlo. Ha venido una de las pruebas más grandes a mi vida, el amor de vida que es mi padre tiene cáncer, he sido humillada públicamente, he tenido que obedecer al señor y he encontrado la gloria en esa humillación pues los que serán humillados serán exaltados”, es parte de lo que se escucha en su testimonio compartido en una iglesia.

Situación que Elisa comentó junto con su compañero de fórmula Javier Ceriani.