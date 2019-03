Frida Sofía se lanza contra su sobrina Michelle Salas

Frida Sofía arremete contra su sobrina Michelle Salas en redes sociales, debido a que no aguanta más ser comparada con ella. También explica que su sobrina y ella no son nada parecidas.

Güey, ya sé que no soy la más bonita, ni la más cute. Ya estoy hasta la madre que me comparen con Michellita, niñita linda, o sea, nada que ver, expresó en un video que circula en redes.

La hija de Alejandra Guzmán menciona que ella no va guardar silencio, porque siempre se limitó en sus declaraciones al no decir ninguna mala palabra o comentario.

También asegura que ella ha tratado de acercarse en muchas ocasiones a su sobrina, pero Michelle no ha accedido por lo que la llama “mamona”.

“Yo nací loca, a mí no me gusta que me comparen con alguien que ni siquiera conocen en realidad, ella no es así. Estoy harta que me comparen con esta señorita que nada más se pone sus moñitos como siempre. Pero si creen que es tan elegante y tan linda porque no más “research” porque yo no ando diciendo que soy lesbiana para que me compren una bolsa, yo no, aquí digo la verdad”, expresó.

Frida Sofía explica cómo se ha mantenido callada por el qué dirán, pero ya no vivirá en una mentira como, asegura, lo hace su sobrina Michelle.

En el video, también pide a Michelle que responda y se defienda de sus comentarios.

¿Por qué no me contesta? Y me dice: ‘mi sobrina es una borracha, una loca. Yo soy la más elegante, lo mejor’. ¡Qué diga algo!, ¿no?

La hija de Alejandra Guzmán ya ha hecho comentarios similares sobre su sobrina en 2015 para el programa Ventaneando donde dijo que su abuela Silvia Pinal era muy cercana a Michelle porque era fashionista, blogger y rebelde.

Ahí también reveló que no quería ser como ella, que hacen cosas completamente diferentes, y que, ella sí tenía estudios universitarios, no se encueraba porque sí, sino porque le gustaba su cuerpo.

Hasta el momento, Michelle Salas no ha dado ningún comentario sobre las declaraciones de su sobrina.