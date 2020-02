Galilea Montijo se desmaya tras brincar de avión junto a Juanpa Zurita

Tremendo susto se llevó Juanpa Zurita al ver a Galilea Montijo tirada en el suelo, después del desmayo que sufrió al momento de tirarse de un avión.

Y es que el famoso youtuber retó a Gali a brincar de una aeronave y así el poder entrar como jurado al programa Pequeños Gigantes.

Recordemos que Zurita nunca pensó que Montijo aceptaría su reto, pues a decir de la también actriz una de sus grandes fobias son las alturas.

"No puedo creerlo, es correcto, Galilea Montijo en Hoy dijo que aceptaba el reto. Yo no pensaba que iba a... no se iba a echar, ese no era el plan, yo se lo dije de broma. Yo voy a cumplir, si ella se avienta yo me tengo que aventar, unas por otras", dijo Juanpa.

Zurita como un hombre de palabra mencionó que cumpliría con su parte señalando que él estaría feliz de formar parte del jurado de Pequeños Gigantes, ya que le emociona poder apoyar y motivar a niños en su carrera mostrándoles sus mejores oportunidades y cual es su mejor talento.

"Si llega a pasar, creo que estaría padre porque poder participar en un proyecto en donde yo pueda involucrarme en la carrera de niños y que los pueda ayudar a que conozcan sus verdaderas posibilidades, a que conozcan sus talentos y a motivarlos creo que eso está increíble", aseguró Zurita.

Y al final, pasó. Pues Gali se aventó y al ver el video, se aprecía que lo estaba disfrutando, pero casi a llegar a tierra firme la conductora se desmayo, lo que asustó al también actor.

Al final, ambos se dieron las gracias mutuamente, pero Galilea aseguró que por el momento no lo volvería hacer.