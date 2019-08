Geraldine Bazán y Santiago Ramundo terminan su noviazgo

Geraldine Bazán y Santiago Ramundo terminaron su relación hace dos meses y medio, así lo dieron a conocer esta mañana a través de Instagram, luego de que una revista de circulación nacional asegurara que la actriz le fue infiel al actor.

Con una fotografía en la que ambos aparecen muy sonrientes, Geraldine aclaró que las versiones que circulan son falsas y maliciosas, y que la separación fue una decisión tomada por ambos, por lo que cada uno ha tomado caminos diferentes.

En el mensaje se lee:

A las personas que nos siguen y nos quieren... Ustedes saben que son un pilar fundamental en nuestras vidas, y que siempre nos brindamos a ustedes con la mayor sinceridad. Por eso, ante versiones falsas y maliciosas, no queremos dejar de contarles que ambos decidimos, hace dos meses y medio, tomar caminos diferentes. Como todo lo que compartimos, esta decisión también fue tomada desde el cariño y respeto. No tenemos más que gratitud y amor para con el otro. Saben lo que creemos: el amor es energía, por eso no se extingue sino que se transforma. Gracias como siempre por el cariño que nos regalan.

Santiago y Geraldine

Luego de que Geraldine Bazán se divorciara de Gabriel Soto, con quien tiene dos hijas, la actriz y Santiago Ramundo hicieron pública su relación.

En marzo, el actor argentino expresó que Geraldine Bazán lo tenía enamorado.