Gibrán y Francely lo vuelven a hacer, se burlan de Danna Paola con playeras

CDMX.- Los ex académicos Francely Abreu y Gibrán Gutiérrez disfrutan de su romance aún cuando ya no están dentro de ‘La Academia’, periodo que estuvo marcado por la polémica.

Los jóvenes usaron el perfil de Francely para compartir una selfie en la que posan con unas playeras con una frase que hace referencia al altercado que tuvieron con Danna Paola, quien funge como juez de ‘La Academia’.

Francely, quien salió de la competencia musical por su propia decisión, se muestra feliz al lado de Gibrán, con quien empezó un romance desde la casa.

Y Gibran no tardó en responderle a su amada novia.

Los comentarios donde se hace referencia a la cantante Danna Paola se hicieron presentes enseguida, incluso más de dos etiquetaron a la también actriz de ‘Élite’, serie española que le dio proyección internacional.

También hubo quien mostró interés por adquirir estas camisetas y si están autografiadas, mejor.

En uno de los conciertos de ‘La Academia’, la juez Danna Paola se mostró molesta y encaró al entonces alumno Gibrán por un comentario que realizó sobre ella y pidió a los televidentes que no votaran más por él, incluso, se negó a darle su crítica. Y su petición fue escuchada, ese día Gibrán salió expulsado del reality musical.

Gibrán es lo mejor que te he visto hacer, me ha encantado, has crecido muchísimo, eres un artista redondo, eres alguien que ha sido disciplinado, le has hecho caso a tus maestros, para mí ha sido maravilloso, tú dime ¿así no soy cul… a contigo?”, le recriminó Danna Paola.