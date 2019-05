"Glee" y "Black Mirror" entre las novedades de junio en Netflix

El calor del verano se acerca con los estrenos que Netflix tiene para ti este mes de junio.

La plataforma regresa con las series favoritas dignas de un maratón: las temporadas completas de "Glee", la quinta temporada de "Black Mirror" y los últimos capítulos de "Jessica Jones".

En cuanto a películas, el entrañable romance de "Ghost" hará suspirar a aquellos que no hayan visto este clásico; para quienes no quieran derramar lágrimas la parte final de la secuela del "Diario de Bridget Jones" provocará muchas carcajadas

Para toda la familia la segunda temporada de la serie "Go! Vive a tu manera" se estrenará a mediados de mes. Y las series animadas de los "Guardianes de la Galaxia" y "Pokémon: Sol y luna" estarán disponibles los primeros días de junio.

Checa el resto de los estrenos:

Series:

Jessica Jones 3ra temp TBA

Los 100 (Temporada 5) 01/06

Black Mirror (Temporada 5) 05/06

Happy! (Temporada 2) 05/06 ·

Historias de San Francisco 07/06

3% (Temporada 3) 07/06 ·

Designated Suvivor 07/06 ·

Dark (Temporada 2) 21/06 ·

The confession tapes (Temporada 2) 21/06 ·

Paquita Salas (Temporada 3) 28/06 ·

GLEE (Temporadas 1-6) 30/06 ·

Elementary 30/06 Películas: ·

Oh, Ramona! 01/06 ·

El señor de los anillos: La comunidad del anillo 01/06 ·

Ghost: La sombra del amor 01/06

Cazafantasmas 01/06 ·

Elsa y Marcela 07/06

La chica del tren 10/06

El bebé de Bridget Jones 10/06

Misterio abordo 14/06

Beats 19/06

La misma sangre 21/06

SHAFT 28/06

No respires 30/06

Documentales y especiales

Rolling thunder revue: A Bob Dylan story by Martin Scorsese 12/06

Daniel Sosa: Maleducado 27/06

Adam Devine: Best time of our lives 18/06

The chef show 07/06

Bob Lazar: Area 51 & Flying saucers 18/06

Niños y familia

Marvel: Guardianes de la galaxia (Temporada 3) 01/06

Angry birds, la película. 01/06

Pokémon: Sol y Luna Ultraaventuras (Temporada 2) 01/06

Los vigilantes de Malibú: La serie 03/06

Pachamama 07/06

Go! Vive a tu manera (Temporada 2) 21/06

Anime

Kakegurui XX 13/06

Aggretsuko 14/06

El bosque del piano 24/06

7 Seeds 28/06