Gloria Gaynor combate el coronavirus al ritmo de "I will survive"

La prevención es lo mejor para evitar el pánico ante el avance del coronavirus en el mundo, y si esas medidas precautorias se toman con una canción de fondo, mejor.

Por eso es una gran ejemplo el que dio esta semana Gloria Gaynor con un video en el que se lava las manos al ritmo de su histórico hit "I will survive".

"¿Creíste que me desmoronaría? ¿Creías que me acostaría y moriría? Oh no, yo no. Yo sobreviviré. Mientras sepa amar, sé que seguiré vivo. Tengo toda mi vida para vivir" son las estrofas que se escuchan mientras la legendaria cantante se lava las manos con agua y jabón.