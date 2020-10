Hallan sin vida al “El Rey de las Extensiones”

Daniel Urquiza, famoso youtuber de maquillaje, fue encontrado sin vida la tarde de este lunes 19 de octubre dentro de su departamento del edificio “Torre Museo”, en la colonia Polanco de la Ciudad de México.

De acuerdo con su escolta, fue localizado el cuerpo de Pedro Miguel, como en realidad se llamaba, suspendido de un cinturón en el sanitario de su recámara. Su cuerpo fue trasladado a la agencia ministerial de la alcaldía Miguel Hidalgo para realizar las diligencias correspondientes.

Daniel, era conocido como “El Rey de las Extensiones” por su labor en el arreglo de cabello de las famosas, además de transmitir constantemente en sus redes sociales consejos de belleza.

Asimismo, el youtuber logró adquirir prestigio internacional gracias a sus trabajos con las celebrities Kim Kardashian y Paris Hilton.

Fue apenas en el mes de abril que publicó un video en su canal de YouTube, "Stars is Daniel Urquiza", en el que abordó el tema de la depresión que padecía.

El influencer logró construir un imperio gracias a sus innovaciones en la cabellera, con ayuda de los llamados microchips y pelo natural.

La conductora Mónica Noguera lamentó la muerte de Urquiza y con un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram recordó lo que fueron los días a su lado, y comentó los problemas que arrastraba Daniel, entre ellos dificultades de atención, problemas de memoria, ideas suicidas, pasividad, dificultad en las relaciones sociales, y dependencia.

"Un día nos amábamos , trabajamos juntos durante horas , nos reíamos , tú sarcasmo me sacaba de mi timidez , mucha gente decía “ pero que malo es “ ! En mi mente solo pasaba la imagen de el sufrimiento de un niño que se quedó solo en la vida , a pero cómo te gustaba hacer enojar a la gente Dani !!!! , tenias las palabras perfectas para ofender y salirte con la tuya , no fui la excepción , aaaay pero hiciste dos programas mentándome la madre porque así son las relaciones humanas , los mecanismos de defensa , te fallé en algún momento y dijiste ahí te voy me queda sonreir porque no eras malo como la gente piensa , Dani era esto: tenía pensamientos de culpabilidad por no ser capaz de salir de la situación, dificultad para tomar decisiones, consideración negativa de uno mismo, negativa del mundo, negativa del futuro, dificultades de atención, problemas de memoria, ideas suicidas, pasividad, dificultad en las relaciones sociales, dependencia, perdida de motivación y capacidad para disfrutar y buscar la felicidad."