Halle Berry responde a confusión, no será Ariel en "La Sirenita"

La reciente confirmación de Halle Bailey como la nueva Ariel en el remake de "La Sirenita" que prepara Disney ha desatado no sólo polémica, sino también una divertida confusión. Y es que el nombre de la joven actriz y cantante es especialmente similar al de Halle Berry, la intérprete que acompañó a Keanu Reeves en el rol de Sofía en "John Wick 3".

Los fans quedaron verdaderamente atónitos con la supuesta elección de Berry para el papel, ya que Ariel es una joven, mientras que la actriz tiene 53 años. "No me molesta su etnia, ¡si no su edad!", explicó un contrariado usuario en Twitter.

Y al rescate ha llegado la mismísima Halle Berry, que en su cuenta de Twitter ha recordado que, aunque comparte nombre con la futura Ariel, no son la misma persona. La actriz ha aprovechado también para felicitar a Bailey: "¡No podemos esperar a ver lo que eres capaz de hacer!", publicó la actriz.

La propia Bailey contestó a su tocaya, visiblemente emocionada en su mensaje. "Esto es gigantesco. Soy muy feliz de compartir nombre contigo. Te quiero muchísimo", escribió la cantante y actriz que dará vida a Ariel en la futura cinta de Disney.