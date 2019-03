“Hellboy” llega más terrorífico que con Guillermo delToro

Las primeras dos películas de Hellboy, dirigidas por el mexicano Guillermo del Toro, hicieron que este mítico personaje saliera de las páginas de cómics y llegara al cine con un gran séquito de fans detrás.

Ni los números favorables en taquilla obtenidos por esas dos primeras partes protagonizadas por Ron Pearlman ni las buenas críticas impidieron que los estudios cerraran ese capítulo y decidieran reiniciar la saga. Ahora, dicen, será más violento, sanguinario y terroríco.

Así que llega un nuevo Hellboy y aunque Del Toro no está detrás, eso no es pretexto para que el universo creado por él no inspire a los nuevos responsables de la franquicia.

David Harbour (a quien muchos recuerdan por ser el alguacil Jim Hopper en Stranger things) es el encargado de meterse en la piel de este demonio.

Harbour llegó a la Ciudad de México previo al estreno de la cinta programado para el próximo 12 de abril y habló de la inspiración que vino de las cintas del mismo personaje dirigidas por Del Toro y de su gusto por el territorio mexicano.

“Cuando me ofrecieron el papel tenía mis dudas, no porque la idea no me gustara pero había visto las cintas de Guillermo (Del Toro) y pensaba que eran insuperables; tampoco quería faltar al respeto a ese universo. Para mí fue liberador darme cuenta que en esta versión no íbamos a imitar lo anterior, tampoco se quería eliminar el trabajo previo. Lo que se buscó es darle un nuevo giro y refrescar la franquicia”, detalló Harbour.

Para ello, el actor explicó que junto al director Neil Marshall decidieron apegarse a los cómics creados por Mike Mignola y así hacerlo más oscuro y violento.

“Cuando te pones a pensar ya han pasado más de 10 años desde las películas anteriores; era el momento justo para que regresara el personaje y queríamos que lo hiciera recargado. Así que Neill quiso darle una refrescada”, detalló.

Para esta nueva aventura, el personaje se traslada de Estados Unidos a Inglaterra y ahí se enfrentará a cosas más terrorícas en las que la sangre y las escenas grotescas inundarán la pantalla. Esto ha hecho que en México el largometraje sea clasicado para mayores de 18 años debido a su alto contenido de violencia.

“En esta película quisimos hacer algo distinto, diferente. Obviamente es el mismo personaje pero todo lo demás cambia: nuevos personajes, otros villanos, es como si fuera otro universo. Hicimos algo completamente diferente que no afecta la historia que ya han visto previamente”, explicó.

El actor de 43 años destacó que aunque no hay nada en común entre la nueva cinta y las que dirigió el mexicano, considera grandiosas las dos primeras partes y que incluso le sirvieron para adentrarse en el universo de este personaje.

“Son películas que disfruto mucho, son fantásticas, yo las veo como una historia contada de distintas maneras”, acotó.

Al hablar con los medios mexicanos, David relató que este es un país que conoce y quiere mucho, incluso armó que su amor nació antes que él decidiera ser actor.

“Me encanta estar en México. Cuando tenía 20 años vine a la ciudad y compré un auto. Recorrí todas las playas hasta Oaxaca, lo disfruté y desde ese momento he regresado en varias ocasiones”, compartió Harbour.