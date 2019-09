“Hubo mejores músicos que Cerati”

Según palabras del investigador y escritor David Cortés, Gustavo Cerati no sería tan famoso si no se hubiera muerto, el vocalista de Soda Stereo si fue una figura argentina importante en la música, pero no es la única mejores.

“No se ha muerto alguien más importante para opacarlo, por ejemplo, Charly García, otro ejemplo es Alberto Spinetta que en el momento de su muerte era más importante que Cerati pero no era tan popular como él, Andrés Calamaro sigue vivo y hay otros buenos compositores del rock argentino que eran más obscuros, no tenían el foco mediático que tuvo Soda Stereo o fueron carreras truncadas, pero incluso me parece que Cerati es un poco sobrevaluado”, dijo Cortés en entrevista con EL UNIVERSAL.

#Escucha �� Los temas más emblemáticos de #GustavoCerati �� . El argentino falleció en 2014 tras un accidente cerebro vascular que lo mantuvo en coma cuatro años https://t.co/P4aw4QuzQV pic.twitter.com/Hbb63vPKKM — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) September 4, 2019

Hace cinco años uno de los íconos del rock latinoamericano murió y se convirtió en una leyenda de la que todos hablan, tributos, bioseries, puestas en escena, galerías de arte, entre otras cosas, nadie ha querido desaprovechar la oportunidad de hacer algo usando su nombre o el de Soda Stereo.

Soda Stereo rompió paradigmas musicales en sus inicios, gracias a la fuerte inuencia de Cerati por la música europea, pudo inyectar nuevos sonidos a la escena musical que en la década de los ochenta no existía en el mercado latinoamericano, no había internet y la inmediatez que hoy disfrutamos, así que el acercamiento a las tendencias musicales era más complicado.

“Si fue una punta de lanza, evidentemente eso no se puede negar, pero aparte del talento también estuvo en el lugar y momento adecuados, en un repunte que empezó a tener el rock en Iberoamérica, entonces si forma parte del momento en que empieza a llegar el rock argentino, aquí se destapa la prohibición del rock y empieza a generarse el rock mexicano en el mainstream”, comentó el periodista.

Una trágica muerte desencadena el morbo de las personas. El principio del fin inició cuando Cerati terminaba de ofrecer un concierto en Caracas Venezuela y sufrió un cerebrovascular que lo dejó en coma por cuatro años y medio, todos deseaban que la estrella de rock despertara y estaban atentos a su estado de salud, pero el 4 de septiembre del 2014 el cantante murió de un paro respiratorio.

“Desafortunadamente murió muy joven estaba en un buen momento, a mí me parece que sus mejores discos ya los había hecho, está la parte trágica de su muerte, estar en coma y todo eso le dio sensacionalismo”.

Son cinco años en los que varias empresas han decidido hacer especiales y tributos a una leyenda que quiere ser recordada por sus admiradores, pero el investigador se pregunta, si realmente se quiere reconocer a una personalidad porque no hacerlo en vida.

“Si hay mercado, hay que aprovecharlo y explotarlo y pues la gente se deja llevar, busca y bueno se explota esta parte del individuo que, si fue talentoso y como murió en una edad temprana, apunta que podría haber desarrollado más...Yo me pregunto si no hubiera muerto, si el Cirque du Solei hubiera hecho esta puesta en escena dedicada a él, todo ese tipo de cosas han ayudado a darle esa idea a Cerati”.

David, asegura que no desmerita la importancia de Cerati, “no quiero decir que no sea buen compositor o que tenga buenos discos, sólo digo que se murió hace 5 años y hay gente que se ha muerto y no se hace tanta algarabía al respecto”.

Más allá de una comercialización, el ícono argentino dejó un legado musical que siempre lo mantendrá vivo y seguirá siendo inspiración de futuras generaciones, después de su partida sus canciones siguen siendo tendencia en las plataformas digitales, de acuerdo a YouTube Trends, en México, de septiembre de 2018 a septiembre de 2019 el álbum más buscado es “Bocanada”, mientras que su canción “Crimen” es la más reproducida.

Top 5 de los álbumes más buscados en YouTube de Gustavo Cerati

Bocanada

Fuerza Natural

Ahí Vamos

Siempre es Hoy

11 episodios sinfónicos

Top 3 de canciones con más reproducciones dentro del canal de Gustavo Cerati en YouTube

1.” Crimen” con 94 millones

2.” Adiós” con 69 millones

3.” Puente” con 57 millones