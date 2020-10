Irina Baeva conoce a Sarah Jessica Parker y practica con ella inglés

Irina Baeva compartió con sus seguidores en Instagram que sorpresivamente conoció a Sarah Jessica Parker, le compró zapatos y hasta practicó con ella su inglés.

Baeva, que se encuentra preparándose en Nueva York, está muy feliz por haber estado frente a frente con la actriz de una de sus series favoritas, “Sex and the city”.

Irina dejó ver que Jessica Parker tuvo un detalle con ella, pero no reveló de qué se trata, sin embargo, prometió que más adelante diría de qué se trata.

“No sólo terminé conociendo a Sarah Jessica Parker, si no que se portó de una manera increíble, pude platicar con ella, practiqué mi inglés con ella, pude hacer shoping de zapatos con ella, como gran fan de “Sex and the city” que soy, además tuvo un lindísimo detalle conmigo, que más adelante les platicaré de qué se trata”.

La actriz confesó que aún no podía creer lo que vivió, e hizo un llamado para cofiar en que las cosas que realmente se desean, ocurren.

“Todavía no lo puedo creer, pero creo que es una demostración más del universo que todas las cosas que nos podemos imaginar, soñar, se hace realidad, nuestra mente es demasiado poderosa. El universo siempre conspira a favor de los soñadores. Eso que tú estás buscando, también te está buscando”.

La actriz rusa está disfrutando de su estancia en Nueva York, al tiempo que extraña mucho a su pareja Gabriel Soto, quien no pudo viajar con ella a la Gran Manzana porque actuará en una telenovela "¿Te acuerdas de mí?"; sin embargo, no deja de recordarle sus sentimientos a través de redes sociales.