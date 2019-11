Jennifer Lopez sufrió acoso sexual, le pidieron enseñar el busto

Con poco más de 30 años de carrera, Jennifer Lopez ha vivido toda clase de experiencias en su trayectoria, aunque algunos no han sido del todo buenas, pues recientemente la actriz otorgó una entrevista a la revista Hollywood Reporter, donde habló de una situación en la que fue víctima de acoso sexual.

En una conversación, donde también estaban presentes Scarlett Johansson, Lupita Nyong'o, Awkwafina, Laura Dern y Renée Zellweger, y en la que JLo tomó protagonismo al hablar del movimiento Me Too, la cantante relató el incómodo instante que vivió en una ocasión cuando un director le pidió que le mostrara sus senos fuera del set de rodaje.

"Quería ver mis pechos y pensé 'No estamos en el set', y le dije no. Me defendí", relató. A pesar de responder con valentía, reconoció que sintió miedo. "Estaba tan aterrada", confesó la también actriz.

Y continuó: "Afortunadamente salió un poco el Bronx que hay en mí y pensé 'No tengo que mostrarte mis pechos. No. En el set los ves'", dijo Jennifer ante las cámaras del reconocido medio.

La intérprete reflexionó sobre este incidente y también apuntó: "Si te rindes en ese momento, esa persona piensa que puede hacer lo que quiera. Porque puse un pequeño límite ahí mismo y dije que 'no'. Tras eso se despidió y luego se disculpó. Pero en el momento en el que salió de la habitación, el diseñador de vestuario que estaba presente dijo: 'Lo siento, siento mucho que eso haya pasado'".

Durante esta entrevista, Lopez también habló de su carrera, sus recientes proyectos y otros temas, pero fue esta experiencia negativa la que acaparó la charla, aunque no reveló el nombre del personaje que la hizo sentir incómoda, ni la película en la que ocurrió este bochornoso incidente.

El movimiento llamado #MeToo comenzó hace cerca de dos años, después de que algunas actrices se atrevieron a denunciar que habían sido acosadas sexualmente por el productor Harvey Weinstein. Desde ese momento han sido decenas las mujeres de todo el mundo las que se han atrevido a contar sus experiencias.