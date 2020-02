"Juegos del Hambre", "Élite 3" y asesinatos llegan en marzo a Netflix

Para marzo, Netflix nos trae historias sobre asesinos seriales con “Desde Mi Cielo”, sobre la represión social que viven los distintos distritos y la población humana en un futuro con “Los Juegos del Hambre” , además la tercera temporada de "Élite".

Los temas que la plataforma streming pone en su baraja de contenido son muy variados, aquí te dejamos la lista completa de las series, películas, documentales, especiales y contenido para los más pequeños que se podrá ver el siguiente mes como por ejemplo la segunda tanda de cintas del Studio Ghibli:



"DESDE MI CIELO" - 1 de marzo

Susie una chica de 14 años es asesinada, desde el cielo ella observa como su familia enfrenta su muerte, mientras su asesino planea atacar nuevamente.

"ÉLITE" - 13 de marzo

Danna Paola regresa a la tercera temporada de esta famosa serie en el papel de Lú, en la cual ella y sus compañeros de escuela están dispuestos a construir un nuevo futuro, pero no será tan fácil ya que su pasado los perseguirá.

"LOS JUEGOS DEL HAMBRE: EN LLAMAS" - 20 de marzo

12 distritos son obligados a seleccionar a un hombre y a una mujer para competir en un evento que será televisado nacionalmente que lleva por nombre Los Juegos Del Hambre, ambos confiaran en sus habilidades y buenos instintos.

SERIES

*CARTA AL REY - 20 de marzo.

*OZARK - 27 de marzo.

*LOS ASESINATOS DE VALHALA - 13 de marzo.

*THE PROTECTOR - 6 de marzo.

*MADAM C. J. WALKER: UNA MUJER HECHA A SÍ MISMA (MINISERIE) - 20 de marzo.

*ON MY BLOCK - 11 de marzo.

*THE CIRCLE: BRASIL - 11 de marzo.

*VELVET COLECCIÓN - 1 de marzo. *RÉTAME - 20 de marzo.

*EL SEÑOR DE LOS CIELOS (TEMPORADA 1-6) - Fecha por definir.



PELÍCULAS

*SPENCER: CONFIDENCIAL - 6 de marzo.

*SITARA: QUE LAS NIÑAS SUEÑEN POR FIN - 8 de marzo.

*CHICAS PERDIDAS - 13 de marzo.

*HASTA QUE LA MUERTE LOS JUNTÓ - 1 de marzo.

*ATRÁPAME SI PUEDES - 1 de marzo.

*LOS JUEGOS DEL HAMBRE: SINSAJO (PARTE 1) ● LOS JUEGOS DEL HAMBRE: SINSAJO (PARTE 2) ● EL INFORME PELÍCANO ● LA CRUDA VERDAD ● EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LAS DOS TORRES - 20 de marzo.



DOCUMENTALES Y ESPECIALES

*TAYLOR TOMLINSON:QUARTER-LIFE CRISIS - 3 de marzo.

*CAMPAMENTO EXTRAORDINARIO - 25 de marzo.

*UGLY DELICIOUS - 6 de marzo.

*DIRTY MONEY: TEMPORADA 2 - 11 de marzo.

*BERT KREISCHER: HEY BIG BOY - 17 de marzo.

*FANGIO: EL HOMBRE DE LAS MÁQUINAS - 20 de marzo.

*REY TIGRE (MINISERIE) - 20 de marzo.

*LIL PEEP: EVERYBODY'S - 4 de marzo.

NIÑOS Y FAMILIA

*TUT TUT CORY BÓLIDOS:TEMPORADA 2 - 1 de marzo.

*UN JEFE EN PAÑALES: DE VUELTA A LOS NEGOCIOS ](TEMPORADA 3) - 16 de marzo.

*SHAUN, EL CORDERO: AVENTURAS EN MOSSY BOTTOM - 17 de marzo.

*EL PEQUEÑO BHEEM:FESTIVAL DE COLORES - 5 de marzo.

*CARMEN SANDIEGO: ¿ROBAR O NO ROBAR? - 10 de marzo.

*DRAGONS: RESCUE RIDERS: HUNT FOR THE GOLDEN DRAGON - 27 marzo.

*GREENHOUSE ACADEMY: TEMPORADA 4 - 20 marzo.

*DC SUPER HERO GIRLS - 1 de marzo.