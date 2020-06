Karla Panini rompe el silencio tras tanta criticas recibida por traición a Karla Luna

Karla Panini, la ‘Lavandera güera’ empezó a contar su verdad en un programa de televisión y de entrada, señaló que toda la polémica alrededor de ella y su ex compañera Karla Luna, ya es cosa del pasado.

Asimismo enfatizó, ella aceptó dar la charla a la emisión, pero al final “no me interesa si el público me cree o no”.

Panini, afirmó a 'De primera mano', que nunca dimensionó que hubiera tanta gente que quería saber lo que pasó entre Las Lavanderas, luego de que a ella se la acusara de ser ‘robamaridos’.

“Yo puedo decir que es un tema que yo hablé en su momento con quien tenía que hablarlo, es un tema que ya superé, y yo lo traté con quien tenía que tratarlo, es un tema que no deseo revivir ni aclarar. No tengo que dar explicaciones de mi vida privada a nadie y ella (Karla) ya no está. Platicamos, pero no quedamos en muy buenos términos”.

Karla reafirmó, si le creen o no, “eso ya pasó a segundo término en mi vida”.

Por su parte, Américo Garza, declaró cuál era el verdadero motivo por el que él no permite que las pequeñas vean a la familia de su entonces esposa Karla Luna.

“Al siguiente día (de la muerte de Luna) voy en la mañana, no me abren (la casa), no me contestan, me habla el abogado que tenían en ese entonces me dice que no me las van a dar que porque si yo me las llevo y luego yo ya no se las dejo, que porque ellos tenían la custodia material y ahí se inventó una estrategia legal que no quise discutir en ese momento”, comentó.