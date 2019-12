Kendall Jenner se disfraza de Kylie Jenner solo para molestarla

No es Halloween, es sólo una tradición que la familia más famosa de la televisión, los Kardashian-Jenner, hacen cada año en vísperas de Navidad: trollearse entre ellos.

Esta ocasión la mayor de las hermanas Jenner, Kendall, se vistió, maquilló, peinó y hasta se puso peluca rosa, con tal de lucir igual que su hermana Kylie Jenner.

La interpretación de Kendall como Kylie apareció en su programa de reality show, Keeping up with the Kardashian, y para ser honestas, nos ¡encanta!

Pudimos ver a Kendall parodiando a Kylie cuando hace tutoriales de maquillaje, en específico el que subió a su canal de Youtube donde comparte su rutina diaria de maquillaje, o cuando muestra en Instagram la paleta de color de los kits de labiales.

Pero Kendall no sería la única en imitar el estilo de Kylie, Kourtney y Kris también se unieron, como alcanza a apreciarse en el video.

Al contrario de lo que podríamos pensar, Kylie reaccionó de la mejor manera y al ver a su hermana vestida como ella en una llamada por FaceTime exclamó: “Oh Dios mío”, para después agregar: “Te ves linda como Kylie. Te ves increíble”.