Kylie Jenner 'sorprende' el Halloween con disfraz de 'La Sirenita'

La empresaria Kylie Jenner es la reina de Halloween y este 2019 sorprendió con sus disfraces más hot por las calles de California.

La multimillonaria eligió disfrazarse de la princesa Ariel, La Sirenita, para una fiesta en Beverly Hills. Fue captada por paparazzis cuando caminaba ataviada con un sostén de conchas de mar, decorado con perlas de fantasía.

Completó su sorprendente disfraz con una falda verde de raja con lentejuelas que simulaban escamas. Brilló en la oscuridad de la noche, pues su falda tenía un destello tornasol. Sobre sus hombros llevó una red.

Kylie Jenner, de 22 años, usó zapatillas transparentes y como accesorio llevó una bolsa del pez Flounder. Por supuesto, usó una peluca roja y pendientes de perlas.

La magnate de Kylie Cosmetics lució un maquillaje impecable, compuesto por base, labial rojo, blush durazno, cejas delineadas y amplias pestañas negras. Cuidó hasta el último detalle de su disfraz de La Sirenita y usó pupilentes verdes.

Usuarios de redes sociales no pierden de vista que su hermana Kim Kardashian ya se había disfrazado de sirena en el Halloween de 2012, durante la fiesta Midori Green en Nueva York.

Deslumbró con un disfraz más discreto compuesto por una falda larga, sujetador y collares de perlas.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians no ha parado de “romper el internet”. El fin de semana desató reacciones encontradas al disfrazar a su hija Stormi con un vestido púrpura, similar al Versace que usó para la Gala del Met en mayo pasado.