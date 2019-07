"La Choco" sí se va de "Ventaneando" para atender a su familia

Luego de varios rumores acerca de si estaba enemistada con Pati Chapoy, de si tenía problemas con sus esposo o si dejaría “Ventaneando”, Jimena Perez “La Choco” anunció que se va del programa de espectáculos unos meses pues uno de sus hijos padece problemas de salud.

"Nunca he estado con problemas con Pati, siempre lo he dicho y yo no compro problemas ajenos, yo vengo aquí, hago mi trabajo y nunca he tenido problema con nadie. Al final somos adultos y nos tenemos que hacer responsables de los que nos sucede, Para mí, mí familia siempre ha sido y será mi esposo y mis hijos”, detalló en el programa.

La conductora de "La voz" también desechó cualquier rumor sobre una separación de su esposo Rafael Sarmiento y aunque dijo que su matrimonio no es perfecto, hoy más que nunca su matrimonio es fuerte.

“Quiero dejar en claro, no hagan caso de mentiras y a cosas que la gente dice, si llevo una vida aburrida y no doy de qué hablar es por que así es mi día a día, no tenemos problemas, tengo un matrimonio sólido y no es un matrimonio perfecto por que no existe ningún matrimonio así. Si estoy con él es por que creo en él. Es mentira que nos vayamos a España por que mi esposo le ofrecieron trabajo. Eso es mentira y él no cambia de trabajo”, explicó.

Aunque especificó que no se irá del país, "La choco" anunció que se irá de "Ventaneando" para atender un problema que su hijo sufre a nivel neuronal por lo que se dedicará a la rehabilitación del menor de sus hijos.

"He tomado la decisión a ausentarme unos meses del trabajo, tengo dos hijos, Iker de siete años e Iñaki de cuatro. Cuando Iñaki tenía dos años es justo cuando me preocupe por que Iñaki no hablaba, tuve muchos consejos pero uno sabe cuando algo con los hijos no está bien. Vimos varios especialistas hasta que llegamos con un neurólogo nos explicó la situación. Iñaki acaba de cumplir cuatro años, han sido meses muy difíciles y la gente que tiene hijo sabe que si te preocupas por una fiebre, cuando ves que en el neurodesarrollo no está bien, pues es peor”, detalló.

Aunque no dio mas detalle acerca del padecimiento que tiene el menor de sus hijos, Jimena señaló que su atención estará enfocada en el tratamiento de Iñáki, por lo que ya no podrá estar en el programa conducido por Pati Chapoy.

“Paty muchas veces me dijo que si no me sentía preparada para entrar al aire no lo hiciera, pero yo sé que no soy la única que tiene problemas en la vida y el público no tiene la culpa. Son momentos complicados porque sientes que se te viene el mundo, haces estudios para ver si tu hijo no tiene retraso y esos momentos son lo peor, Iñaki lleva casi dos años en terapia y el neurologo nos dijo que era algo lento y la vida nos ha llevado a que el neurólogo nos dijera qué y cómo su madre debe estar presente”, añadió.