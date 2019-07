Lanzan canción inédita de Jenni Rivera

La familia de la fallecida cantante de música regional mexicana Jenni Rivera lanzó a las 8:41 horas de este martes la canción "Aparentemente bien" con mariachi, banda y pop, material con el que celebra a la “Diva de la Banda”, quien habría cumplido 50 años

El corte musical fue hallado de manera fortuita por sus familiares y formará parte de una producción con una nueva casa discográfica para colocar otro de sus éxitos en el gusto del público.

"Aquí estoy frente al espejo que conoce mi verdad, el que sabe que, si miento, sólo es por disimular, que te extraño inmensamente, aunque no lo diga frente a los demás, pero se hace inevitable pensar en ti, porque estás en todas partes, aunque ya no estés aquí, a los ojos de la gente hasta puede parecer que soy feliz…", dice un fragmento de la canción.

Su hermano Juan Rivera explicó que un día buscando en el estudio encontré sesiones abiertas de instrumentos que decían "Aparentemente bien" y al escucharlo, me dio curiosidad el nombre, por lo que busqué si había más, hasta que completé esta canción

“El último archivo que encontré fue la voz de Jenni y todo le dio la forma de lo que hoy pueden escuchar... incluso en otros discos duros encontré más música sumando 11 canciones en total que iremos sacando poco a poco, lo cual sin duda me da mucho gusto, porque se sigue preservando el nombre de mi hermanita con música nueva", indicó en un comunicado.

La canción, que fue dada a conocer por un canal de paga, está acompañada por un video de 4:52 minutos que inicia en el mismo lugar donde fue el accidente aéreo de Jenni y de donde una mariposa vuela y ayuda a diferentes personas que enfrentan un problema.

De acuerdo con Rosi Rivera, el audiovisual, inspirado en los momentos difíciles que algunos de los fans compartieron con la familia Rivera, se complementó con las ideas que aportaron sobre lo que pensaron que Jenni vivía en el momento en que escribió ese tema.

“El video es una belleza, fue algo que hicimos todos, fueron ideas de lo que pensamos que estaba viviendo Jenni cuando cantó esta canción. Los productores hicieron ese video con la calidad de Jenni Rivera y muestra cómo una mariposa impacta positivamente al mundo, así como Jenni lo sigue haciendo con nosotros”, comentó en entrevista para el canal de televisión.

Recordó que decidieron lanzar este tema a las 8:41 horas de este 2 de julio, pues representa uno de los últimos mensajes que escribió “La Gran Señora” en redes sociales, donde resaltaba su rol como madre.

“Ella era muy tuitera, estaba muy conectada con sus fans y se mostraba tal como era; unos días antes de morir, a las 8:41 nos reveló su hora favorita del día y no es como nosotros pensaríamos que sería en una alfombra roja o sobre los escenarios recibiendo un premio, sino estar con sus hijos, ser madre, lo dijo toda su vida y lo mostró días antes de fallecer”, indicó

“Mi favorite time of the day: la media hora en la cual llevo a mis hijos a la escuela... me fascinan sus pláticas y pleitos entre ellos” fue el mensaje que escribió la intérprete de Mariposa de barrio el 4 de diciembre de 2012.

Dolores Janney Rivera Saavedra, su nombre real, falleció el 9 de diciembre de 2012 en un accidente aéreo en la sierra de Nuevo León (México); unas horas antes, el 8 de diciembre, ofreció su última presentación en la Arena Monterrey.