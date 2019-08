Laura Bozzo prepara programa a favor de los migrantes

Laura Bozzo asegura que está por arrancar una nueva campaña en pro de los migrantes.

La conductora expresó que para ella problemáticas sociales como la trata de personas y los feminicidios son temas prioritarios.

En entrevista explica que trabaja en campañas relacionadas con ello y, en esta etapa de su vida, le interesa mucho sumarse al tema de la migración por lo que está próxima a estrenar un nuevo programa. “Me voy a concentrar en la ayuda de estos niños que están en albergues separados de sus padres”, comenta.

La producción se lanzaría con el nombre de “Historias de Laura” y, aunque todavía no puede detallar con qué televisora o plataforma se estrenará, adelanta cuál será el concepto.

“Es un programa nuevo que voy a sacar con dramatizados y conmigo como periodista y narradora de la historia”, comparte en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Vamos a hablar de casos de migrantes uno de ellos el caso de un niño que huyó para encontrarse con sus padres y está en un albergue y eso a mí me parece terrible porque no hay nada peor para mí que yo he vivido lo que es estar separada de mis hijas injustamente, no hay nada peor que separar a un padre de un hijo”.

Laura explica que su primera opción es Televisa pero, además, hay alrededor de 16 países interesados en el proyecto que abordaría no solo historias de México sino también será a nivel internacional, incluyendo Centroamérica y Sudamérica.

“Para mí el migrante no es el delincuente, el delincuente son los políticos que se roban todo el dinero y que dejan a los países en la pobreza y hacen que los migrantes busquen su sueño de darle a sus hijos lo que la vida no les dio a ellos".

“Yo siempre voy a buscar casos esperanzadores que dejen mensaje, que cambien a la sociedad, que den un toque de esperanza”.

“Historias de Laura” podría ver la luz entre septiembre y octubre de este año.

A la par la conductora está en charlas con Televisa para el lanzamiento del reality “La casa de los infieles”, el cual, explica, sería grabado en Acapulco y la preproducirlo estaría planeada para diciembre-enero.

Bozzo recibió un doctorado Honoris Causa que, aclaró, provino del Claustro Académico no del Congreso de México, como se había especulado en redes.