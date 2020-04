Liam Payne confirma reunión de One Direction

p>Liam Payne ha causado mucho revuelo entre los Directiones tras estar dando poco a poco información sobre unos planes que hay sobre la mesa para celebrar los 10 años de la conformación de One Direction con los integrantes de la banda.

Este fin de semana estuvo en un en vivo con el DJ Alesso, aunque no faltaron las preguntas en torno a la banda con éxitos como "What Make You Beaufitul" y "Story of My Life", por lo que el músico tuvo que hablar al respecto.

Aseguró que recientemente ha estado hablando con Niall Horan y que la mayoría de sus compañeros están en Londres, por lo que tratan de organizar un Facetime grupal.

Sin embargo eso no fue todo, pues también compartió que no podía decir demasiado sobre los planes, pues la vez pasada "Louis (Tomlinson) me reclamó por revelar un poco de nuestros planes el otro día, por lo que me regañó en el chat grupal".

Recordemos que hace unos días Liam Payne habló con un tabloide británico reveló que se ha reunido con la banda para planear un reencuentro en conmemoración de su décimo aniversario.

“Para escuchar un montón de voces de gente y ver viejo contenido y cosas distintas, que no hemos visto desde hace mucho tiempo o no hemos visto nunca, es muy interesante”, confesó en aquella ocasión.

Sin embargo, el artista no reveló más al respecto, pues dijo: “Por el momento no sé qué es lo que se me permite decir”, no obstante, expuso su alegría por la reunión: “Más que otra cosa, ha sido algo genial volver a conectarnos juntos otra vez”.