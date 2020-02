Lo empujé y me fui: Alfredo Adame confiesa que ‘Cachirulo’ intentó abusar de él

México.- El actor Alfredo Adame volvió a causar polémica, pero no por atacar a alguien, sino por confesar que el famoso actor Enrique Alonso, conocido como ‘Cachirulo’, intentó abusar de él cuando era niño, incluso dijo que ya se había dado cuenta que le coqueteaba.

El galán de telenovelas le confesó a la periodista de espectáculos Angélica Palacios que no fue una, sino varias ocasiones las que sufrió intento de abuso sexual y esto fue cuando era niño y luego adolescente.

Le contó que cuando tenía 11 años de edad iba diario a Sanborns, donde su papá lo dejaba viendo revistas mientras él se iba a tomar un café, pero notó que en el lugar siempre estaba el actor Enrique Alonso, mejor conocido como ‘Cachirulo’, y él notó que siempre le coqueteaba.

Un día se me acercó y me dijo: ay hola cómo estás, de repente se me pegó mucho y me dijo: ay oye, no quieres ir a mi departamento”, recordó Adame.

El protagonista de ‘Más allá del puente’ recordó que no aceptó, pues su papá le dijo que nunca se dejara tocar por nadie y que si alguien lo intentaba, saliera corriendo.

Se acercó y de repente como que me quiso tocar… lo empujé y me fuí”.

Sufrió otro acoso en la secundaria

Pero ahí no quedó, cuando tenía 12 años, Alfredo Adame sufrió otro intento de abuso, pero de un fraile cuando acudió a un retiro espiritual.

Fui a un retiro espiritual con un fray que de repente en la noche este fray trató de pasarse de listo, me quiso toquetear, agarrar, se me insinúo y que le pongo dos puñetazos”, recordó Alfredo Adame.

Agregó que por los golpes, le tiró tres dientes ‘y ahí paró el asunto, ya no me hizo nada, fueron cuatro días de retiro’.

Alfredo Adame contó que a los 15 años, el director de la secundaria donde estudiaba era homoxesual de manera abierta y en una ocasión también intentó abusar de él.

A mi siempre me andaba como que acosando, un día llegué a la escuela, me sentía enfermo, mi maestro, en vez de enviarme a la enfermería, me enviaron a la dirección, llegó la enfermera, me dio una pastilla y de repente llegó este director de la escuela, pasó y me empieza a tocar el estomago, me paré y le di un puñetazo en la cara y dos patadas y salí de la oficina”, recordó Alfredo Adame a Palacios.

‘Cachirulo’ fue un escritor, director y productor con más de 50 años de actividad teatral, se convirtió en uno de los máximos exponentes del teatro infantil.