Los Simpson" podrían llegar muy pronto a su final

Aunque todavía no hay una postura oficial por parte del equipo de Fox, luego de un año de festejos por los 30 años al aire de la serie -se estrenó el 17 de diciembre de 1989- el músico Danny Elfman ha dado declaraciones que apuntan a que no le quedan muchos capítulos más de vida a Los Simpson.



“Bueno, por lo que he escuchado, está por llegar a su final… no lo sé a ciencia cierta pero he escuchado que podría ser su último año”, comentó Elfman al portal Joe.



En el audio, el encargado de crear el tema principal señala que desde el principio fue una sorpresa para él el éxito que alcanzó la historia creada por Matt Groening ahora considerada como una de las más longevas de la historia, situación que etiquetó como "una de las mayores sorpresas de mi vida".



“Podría estar equivocado pero todo lo que puedo decir es que estoy muy asombrado de que haya durado tanto tiempo, así que deben darse cuenta de que cuando me anoté para “Los Simpson” escribí esta loca pieza musical y esperaba que nadie la escuchara porque en realidad no pensé que el show tuviera una oportunidad”, comentó entre risas.



“Esperaba que tuviera tres episodios y lo cancelaran”, añadió.



Actualmente se transmite la temporada número 31 sumando más de 650 episodios.