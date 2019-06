Los hijos no son como calcetines: Gómez Mont

Inés Gómez Mont sostiene que los hijos no son como los calcetines, que un día amaneces y te los quieres poner y luego al otro día ya no. Por eso la conductora de "Familias Frente al Fuego" no se deja intimidar ni molestar por declaraciones que señalan que ella impide que sus hijos vean a su padre, Javier Díaz.

“Creo que la responsabilidad de mis hijos la he llevado yo, quien se ha partido el lomo por sus hijos he sido yo, la que sale a trabajar por sus hijos soy yo, la que está en las enfermedades, pediatras y demás situaciones he sido yo. Y lo que me da tranquilidad es que mis hijos lo saben, mis hijos saben perfectamente que yo sería incapaz de prohibirle a alguien ver a alguien”, dijo ella este lunes durante la presentación del reality show del que será conductora.

Aseguró que sus hijos jamás la escucharán hablar mal de su padre, y que ellos son conscientes de la situación. Por otro lado, reiteró que por su actual esposo, Victor Manuel Puga, siente un gran amor y agradecimiento.

“Para mí mi esposo es el ángel de la guarda que me mandó dios, ha sido incondicional y no le debo más que agradecimiento”.

Su mejor proyecto. Tras varios años picando piedra, dice Inés, Familias Frente al Fuego es el programa más grande que tiene entre manos, por ello ha cuidado todos los detalles y hecho sacrificios, como ausentarse de casa varias horas para las grabaciones.

“Llevo semanas sin ver a mis hijos, nunca me había separado tanto tiempo de ellos. Mis hijos ya comienzan a tener un estado de rebeldía pero les explico y les platico, como que no entienden todavía por qué no me ven, yo sí quiero que mis hijos se sientan bien orgullosos de mí”.

El reality comenzará transmisiones el próximo 14 de julio. Esta es la primera vez que se realiza este formato en México como coproducción entre Televisa y Endemol.

Seis familias se disputarán un premio de 1.5 millones de pesos utilizando todos sus trucos de cocina y serán calificados por los cocineros Belén Alonso, Carlos Gaytán y Antonio de Livier. La producción está a cargo de Kirén Miret y Nino Canún.