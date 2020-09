Lucía Méndez cachetea a Rey Grupero por robarle un beso

Lucía Méndez no se anda con bromitas y por ello Rey Grupero recibió lo que se merece, luego de que le robara un beso en la boca a la cantante.

El youtuber compartió en su cuenta de Instagram un video donde se ve el momento en el que le da el beso a la cantante, quien le responde de una manera furiosa con un "¿qué te pasa?" junto a una bofetada.

A pesar de la molestia de la intérprete de "Mi México", el influencer se muestra satisfecho por la acción, ya que al clip lo nombró como "Le di un beso a Lucía Méndez" y como descripción agregó que fue "delicioso".



Momentos después, Luis Alberto Ordaz, nombre real del influencer, subió otro video en donde explica los motivos por los cuales realizó dicha acción contra la interprete de temas como "Corazón de Piedra", "Don Corazón" y "Amor Imposible".

"Él es Pedro Moctezuma (productor y empresario) y me está invitando a un programa muy importante con la diva Lucía Méndez. Lo único que tengo que hacer es pintar y portarme bien. Yo me estaba portando bien, pero me empezaron a molestar. Andaban risa y risa porque me hicieron calzón chino. Yo aguanté vara...pero al entregar el cuadro, viene con sorpresa".

En el clip se puede ver a Pedro Moctezuma advertirle que no puede hacer una de sus bromas para no tener problemas.

El video no tardó en tener reacciones de los internautas, quienes tomaron con gracia lo sucedido, mientras que otros lo criticaron por su forma de actuar.

"Le hubieras dicho 'tú te llevas y no te aguantas'". "Pero no se lo hicieran a tu hermana", "Pisas parejo, hombre o mujer" y "Eso es acoso y abuso" son algunos de los comentarios que se pueden leer en las publicaciones.

Rey Grupero se ha caracterizado por realizar bromas pesadas hacia la comunidad, las cuales muestra en su canal de YouTube. Dichas bromas le han costado que varios personajes muestren su furia con él, tal es el caso de Carlos Trejo, con quien tuvo un altercado a inicios del 2020.

Hasta el momento, la también actriz no ha comentado nada al respecto.

El pasado 23 de septiembre, la cantante de 65 años vivió un momento embarazoso al evidenciar su uso del playback durante su presentación en el programa "De Primera Mano":

Lucía Méndez fue invitada para interpretar su nuevo sencillo "Mi México", pero después de unos segundos, detuvo su presentación e hizo señas para que pausaran el tema, cosa que no sucedió y dejó mal parada a la originaria de León, Guanajuato.