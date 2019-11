Luego del conflicto entre ‘La Guzmán’ y su hija, ahora Frida Sofía desea reconciliación

Luego de la tormenta llega la calma. Al menos eso es lo que Frida Sofía desearía luego del enfrentamiento mediático que ha tenido con su mamá, la cantante Alejandra Guzmán.

La joven, que recién debutó en la música, aseguró al programa ‘Un nuevo día’ que busca reconciliarse con su madre.

“Gracias por enseñarme a salir adelante, gracias por hacer lo que pudiste… yo creo que hay varias cosas que no ve la gente, pero detrás de cámaras también han pasado cosas bonitas y me quiero aferrar a eso, ya no a lo feo”, mencionó Frida.