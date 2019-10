Lupillo Rivera confirma romance con Belinda; asegura que es la mujer que más ha amado

Lupillo Rivera, el llamado ‘Toro del corrido’, dobló ‘las patitas’ en un programa hispano de noticias y confesó que sí le ‘pegó duro’ el amor que tuvo con Belinda al grado de señalar que “es la mujer que más he amado en mi vida”.

Aunque ambos cantantes –que tuvieron mayor interacción a partir de ser couches en La Voz México- negaron, por meses que entre ellos hubiera algo más que una bonita amistad.

De esta manera, en entrevista para el canal de YouTube “Chisme No Like” el cantante de banda por fin aceptó que vivieron un intenso romance.

Lupillo señaló ante las cámaras: “Yo conocí a Belinda…en marzo (de 2019). El 27 de marzo fue un día muy bonito, especial, y el 27 de agosto fue el final, fueron cinco meses, y fue una mujer que amé locamente. Nunca había amado a una mujer tanto. No tengo por qué rajarme“, señaló con su peculiar estilo.

El cantante de regional mexicano dejó entrever que Belinda, en su relación pidió mucho la discreción para no hacer público el romance: “Ya si ella me reclama por decir lo que estoy diciendo, pues ya me arreglo yo con ella. Toda la vida la voy a proteger. Es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida”, enfatizó.