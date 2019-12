Marie Fredriksson: la emocionante elegancia de la última actuación de Roxette

A pesar de los intensos dolores y las secuelas de su enfermedad, Marie Fredriksson conservó hasta el último minuto la elegancia y las ganas de expresarse desde un escenario. En sus últimos conciertos, de 2016 (anunció su retirada después del recital de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 8 de febrero de 2016), se presentaba sentada en una silla, vestida con una chaqueta blanca, camisa del mismo color y corbata negra. Como una especie de homenaje a David Bowie. O a ella misma, porque siempre fue muy dandi. En la mano derecha el micrófono; en la izquierda, un bastón de metal. Cruzaba las piernas y sacaba adelante las actuaciones gracias a ese portento de voz que tenía.

La cantante sueca de Roxette, Marie Fredriksson,, después de más de una década luchando contra el cáncer. Se lo diagnosticaron en 2002. Desde entonces ha pasado por varias fases y cada una de ellas le dejó alguna secuela. Problemas de visión, sordera por un oído, dificultades para moverse e incluso pérdida de memoria. Pero no quiso suspender los conciertos del grupo hasta hace tres años.

Recientemente Fredriksson publicó una biografía, Listen to My Heart (Escuchar mi corazón, igual que uno de sus grandes éxitos, pero cambiando una palabra, Listen to Your Heart). En el libro, editado en español por Cúpula, habla del proceso de su enfermedad y de otros episodios que marcaron su vida. Por ejemplo, se detiene en su gran tragedia infantil. Cuando solo tenía ocho años, su hermana, Anna-Lisa, falleció en un accidente de tráfico.



Fredriksson señala que ese episodio le marcó profundamente y le ayudó a tener un espíritu resistente y combativo. Una actitud que conservó hasta el final de sus días.