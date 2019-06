Más de "Stranger Things" y "Orange is the new black" llega a Netflix en julio

Prepara palomitas y el lugar más cómodo porque los estrenos que Netix tiene preparados para el mes de julio están hechos para no salir de casa con la continuación de series como "Stranger Things", "Orange is the new black" y películas clásicas como "Requiem".

Estos son los destacados de la plataforma:

Series

El mes arranca con la tercera temporada de "Stranger things" que estará disponible a partir del 4 de julio mientras que a mediados se podrá disfrutar de "La casa de papel 3" (desde el 19 de julio) y la séptima y última de "OITNB" (a partir del 26).

Otros nombres son "Queer eye" con su cuarta temporada, "Juntos hasta la muerte" y "Comedians in cars getting coffee", los tres en estreno el 19 de julio.

Películas

Desde el primer día del mes la plataforma de streaming llega con cuatro grandes: "Réquiem por un sueño", protagonizada por Jared Leto; "Como si fuera la primera vez", con Drew Barrymore y Adam Sandler; "Capitán fantástico" con Viggo Mortensen y el clásico de ciencia ficción "Blade Runner".

También están producciones originales com "Boi" y El hijo que llegan" el 26 de julio. En el contenido para niños se suman a la plataforma "Los Croods" (el 1 de julio) y "Sing" (28 de julio).

Anime

Uno de los más esperados es la nueva versión de Los caballeros del zodiaco , producción de Netix que estrena el 19, además de la primera temporada de "Samurai 7" disponible a partir del 1 de julio.

Documentales y especiales

En cuanto a documentales el mes da la bienvenida a "La guerra contra las mujeres" y "El contador de Auschwitz" que estrenan el 1 de julio.

Para los retro el 10 llega la producción original "Parchís: el documental". Dos días después llegan "Las crónicas del taco" y el 16 "El hombre, el monstruo, el misterio".