‘Me molesta Benito, me pone incómoda’: confiesa Anette Michel

Este domingo finalizó el reality show MasterChef La Revancha, y ya salió a la luz que la actriz y conductora Anette Michel llegó a sentirse incómoda con el chef Benito Molina.

Así lo declaró el mismo productor del programa, Hernán Alberenque, quien reveló que la misma conductora le confesó a detalle sobre su relación con el chef Benito.

Anette es el ser más luminoso de este universo (...) y cuando le preguntan a Anette quién te molestó dice: ‘sí me molesta Benito, me pone, a veces muy incómoda' (…). Pero claro (agrega) apreciamos a su familia, a Solonge, a su hija… De la relación de trabajo claro que tú aprecias las personas con las que estás, pero eso no significa que sea fácil (…) lo mismo pasa con Benito, es incómodo”, contó el productor durante una entrevista para Fórmula.

Alberenque reiteró que la relación entre ambos famosos de MasterChef no se vio afectada por las declaraciones de Anette Michel.

Eso no quita todos sus logros profesionales, eso no quita los cuatro años de compañerismo, o, eso no quita que él va a seguir siendo chef a pesar de la televisión. Él dice algo que lo cree fervientemente, él dice que él no quiere a la televisión y se lo pasa demostrándolo y que la televisión lo ama a él…”, concluyó Hernán.