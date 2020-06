‘Me quieren muerto’, audio revelaría que Michael Jackson fue asesinado

Estados Unidos.- La filtración de la información que realizó Anonymous en las últimas horas ha causado revuelo y más con la revelación de un audio que expone una llamada entre Michael Jackson con otro hombre llamado Dieter, a quien le dice que el Gobierno de Estados Unidos lo quiere matar.

El fin de semana, Anonymous reapareció luego de tres años de ausencia para manifestarse en contra del Gobierno por la muerte de George Floyd, y publicó documentos con información delicada como la relación de Jeffrey Epstein con muchos famosos que estaban ligados a su red de pedofilia.

Pero una de las revelaciones que causó más conmoción fue un audio en el que, un atemorizado Michael Jackson, habla por teléfono con un hombre llamado Dieter, a quién le explica que lo quieren matar, y aseguraba que una entidad más allá del Gobierno lo haría pasar como una sobredosis de droga.

Esto se convertiría en una prueba irrefutable de que las teorías que se sostienen desde la muerte del famoso artista, hace casi 11 años, habría sido planeada por personas cercanas al Gobierno, que como en muchos casos no confirmados, como el de la novia del actor Jim Carrey, pintan un escenario de suicidio.

En el audio filtrado, el astro de la música pop asegura que teme por su vida y que cree que podrían matarlo; esta llamada la hizo días antes de su muerte el 25 de junio de 2009; de acuerdo con las fuentes extraoficiales.

Incluso le dice a su amigo Dieter que no puede hablar mucho del tema por teléfono.

No sé qué vaya a pasar, pero yo siento en mi alma, sólo Dios sabe, que quieren deshacerse de mí. Ellos pueden dispararme, Ellos pueden apuñalarme, ellos pueden incriminarme, y decir que fue una sobredosis de droga, ellos pueden hacer muchas cosas”, señala agitado presuntamente Michael Jackson.

Pero cuando su abogado le pregunta quién podría hacerle estas cosas, el fallecido cantante le dice que: ‘no es el Gobierno, es más que el Gobierno, pero yo no sé Dieter. No me importa, ellos me pueden tomar. Ni siquiera ya me importa mi vida’.

Al final dice que lo único que le importa es que sus hijos, a los que llama ángeles, estén bien.

Yo quiero que ellos estén seguros”, dice.

Pese a la polémica que causó, muchos usuarios de redes sociales consideran que este audio no es veraz.

En plena pandemia de coronavirus, los hackers de Anonymous decidieron dar a conocer algunos secretos del gobierno, grupos religiosos e incluso grandes figuras de la cultura popular mundial; como en el caso de Jeffrey Epstein.

En el audio, al parecer Michael Jackson aseguró que “se querían deshacer de él, y era alguien más poderoso que el gobierno”, al parecer todo se lo dijo a su abogado Dieter Wiesner.

Versiones apuntan que la razón por la que habrían amenazado al cantante es por el caso de explotación infantil relacionado con Epstein.