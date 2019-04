MeToo Este fue el tweet que puso fin a la vida de Vega Gil

El músico y escritor Armando Vega Gil escribió en redes sociales una publicación en la que se deslinda de una acusación de abuso y acoso, asegurando que al verse afectada su carrera, y no queriendo dañar a su hijo, su decisión era suicidarse.

El fundador de “Botellita de Jerez” dijo que una persona anónima aseguró que cuando ella tenía 13 años, él cometió el abuso en su contra, y tras negar el señalamiento hecho con el hashtag #MeTooMusicosMexicanos, aseguró que constantemente recibe a jóvenes para talleres, entrevistas y otras actividades relacionadas con su vida pública.

"Lo que menos deseo es que mi hijo se vea afectado por la falsa acusación que se me hace", aseguró Vega Gil, indicando que su muerte no era una confesión de culpabilidad.

"Su orfandad es una manera terrible de violentarlo, pero más vale un final terrible que un terror sin final", comentó.

"La única salida que veo frente a mí es el suicidio", agregó.

Armando Vega Gil estaba bastante aterrado: Santiago Ojeda

Santiago Ojeda, guitarrista de la segunda etapa de Botellita de Jerez, estuvo en la Coordinación Territorial de la Alcaldía de la Benito Juárez donde presuntamente se llevó el cuerpo de Armando Vega Gil a quien recuerda como un tipo muy inteligente e incapaz de ser "un pederasta".

El músico llegó temprano al edificio donde vivía el llamado "Cucurrucucú", quien alertado por un mensaje que le envió una conocida fue a checar a su amigo si todo estaba bien, al no tener respuesta se dirigió a las oficinas del MP, ubicado frente al centro comercial Parque Delta, donde le informaron que hallaron el cuerpo del también escritor en la calle.

"Alguien me habló muy temprano en la mañana porque había visto el Twitter (de Armando) y entonces, pues estaba cerca, fui a dejar a mi hija a la escuela en la Del Valle y pues dije 'me voy a asomar a la casa de Armando', entonces no contestó, llegan dos amigas, y nada. Eventualmente entramos y pues tampoco, es un edificio, entonces nadie contestó. Entonces cuando venimos aquí (agencia) hacer una denuncia, fue cuando nos enteramos que efectivamente que había aparecido el cuerpo de Armando en la calle", comentó.

El músico reveló que su compañero estaba aterrado por la denuncia que se realizó en la cuenta de #MeTooMusicosMexicanos donde lo acusaban de abusador y acosador, pero que nunca observaron o sintieron que Vega Gil tuviera intenciones de suicidarse.

"Intenciones cero, nada más mucha preocupación, mucho miedo, estaba bastante aterrado porque que esto se iba a convertir en una situación fuera de control, pero todos le dijimos que se alivianara que son redes sociales y que todo al rato ya se bajaba...". "Él comentaba que no se acordaba y si paso algo así"...

"Lo que él decía que no importa si fue o no real, ya no me acuerdo y por supuesto él no se acuerda (sic) que remotamente había ocurrido eso. El problema es las reacciones y la credibilidad, eso le importaba mucho, porque trabaja (sic) con niños, hace proyectos de música para niños, cuentos y entre otras cosas, escribe y trabaja con niños, entonces se empezó a apanicar", confesó.

Fue por medio de un grupo en WhatsApp cuando Ojeda tuvo la oportunidad de platicar por última vez con su amigo y asegura que nunca dio señales de haber estado antes deprimido, y que si lo estuvo fueron horas, ya que pasó muy poco el tiempo en que Gil se enterara de la acusación.

"Yo creo que horas (deprimido), yo me enteré de los mensajes ayer, empezaron ayer y ayer mismo en la noche comentamos en le grupo de WhatsApp de esto y le dijimos que tranquilo, que no pasa nada, normal. Entonces esto es totalmente una sorpresa. Texteamos ayer en la noche y hablar pues tocamos la semana pasada en Aguascalientes, todo estaba bien, fue un buen concierto", aseguró.

Ante su postura sobre el movimiento de #MeeToo, Ojeda sólo pudo decir que como hay casos que son ciertos, siente que también podrían haber casos inventados que sólo causan dolor.

"Probablemente es real (acusación), probablemente un niña se sintió traumatizada y varios años después confesó. Yo no he leído ese texto completo, leí algunas partes y lo que entiendo es que ella dijo palabras y que nunca la tocó. Entonces fueron palabras y que ella se sintió amenazada, eso es lo que yo entiendo lo que pasó, hace 10 años o no sé cuantos años, entonces bueno, de ahí a especular todo lo que quieras, pero de que no es pederasta no lo es (sic)".

"Estamos viendo que ya está siendo muy fácilmente distorsionable, es bien delicado. Como puede haber muchas causas justas de denuncia que bueno, y vemos que ya empiezan a surtir efecto en ciertos países donde sí hay más conciencia y más atención al asunto de abusos a mujeres, pero no falta el que quiera aprovechar cuestiones políticas o de lo que sea y se empiezan a distorsionar estas redes o estos movimientos y terminan en tragedias y claramente esto terminó en tragedia", comento. "Habrá unos (casos) legítimos y otros exagerados y otros totalmente inventados".

Con respecto a la familia no dio muchos datos, ya que asegura que muy pocas veces Armando hablaba de ellos, lo que sí sabe es sobre la mamá del hijo del Botello, quien estuvo en dicha agencia, pero que no comentó nada de lo que platicaron ahí. Y para que esto no suceda pidió a las personas que están pensando en el suicidio que busquen ayuda antes de hacerlo.

"Cualquier cosa antes de suicidarse, buscar ayuda, ayuda legal, anímica, moral y todo va cayendo por su peso. Si te tocó un mal momento pues bueno, claro que te afectó, pero a la larga todo se arregla", terminó.

Por otro lado, asegura que los Botellos armarán algún tipo de homenaje a la memoria del bajista fundador.

Lamenta Arau tragedia

Por otro lado, Sergio Araú en su cuenta de Facebook subió un mensaje donde le pesa esta noticia.

"Armambo, amigo tu ausencia me duele , me pese, nos pesa y está presente". escribió