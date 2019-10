Mensaje de Pedro Sola alerta a sus seguidores

Pedrito Sola es muy querido por los cibernautas que siempre están atentos a sus publicaciones en redes sociales, esta vez, el nombre del conductor de Ventaneando se volvió tendencia en Twitter.

Resulta que Pedrito, como le llaman muchos, publicó un mensaje en el que informó que no se se sentía muy bien, lo que prendió las alertas entre sus fans.

“Hay días como hoy que siento ganas de salir corriendo sin rumbo y no volver. Será que no me siento muy bien”, se lee en su mensaje.

Hay días como hoy que siento ganas de salir corriendo sin rumbo y no volver. Será que no me siento muy bien. — Pedro Sola (@pedrosola) October 30, 2019

De inmediato sus fans le enviaron mensajes de cariño y aliento para animarlo.

“Ojalá ya estés mejor Pedrito, a veces hay días así! Somos humanos y no siempre amanecemos de lo mejor, pero amanecimos vivos y esa es mucha ventaja porque hay quién ya no despertó el día de hoy. Te mando un abrazo con mucho cariño! Eres un ser encantador”, se lee.

Algunos cibernautas confesaron haberse asustado cuando leyeron que “Pedrito” era trending topic.

“Pedrito! No nos des sustos! Eres tendencia y uno de asusta! Qué bueno que estás bien! Sal a correr y baila con quien te encuentres en el camino!”, escribió un usuario.

Pedrito! No nos des sustos! Eres tendencia y uno de asusta!



Qué bueno que estás bien! ☺️ Sal a correr y baila con quien te encuentres en el camino! pic.twitter.com/sLgHCUnx7S — Me canso (@G4nZ0) October 30, 2019

Memes y gifs acompañaron los buenos deseos de varios seguidores del “tío Pedriro”, quien esta mañana "amaneció chipil" pero fue consentido por sus seguidores.