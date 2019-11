Mexicanos prefieren series extranjeras: estudio de Netflix

El terreno de las series cada vez gana más adeptos en México al grado que un reciente estudio compartido por Netflix reveló que más de un millón de espectadores mexicanos ven diariamente shows creados fuera de México hechos exclusivamente por la plataforma.

La segunda temporada de The end of the f***ing world estrena hoy en la plataforma streaming y, de acuerdo con el estudio compartido por Netflix a EL UNIVERSAL, es una de las favoritas de los mexicanos, siendo uno de los programas internacionales más vistos en el país en su primera temporada.

El servicio de entretenimiento online considera como serie internacional a todos aquellos shows no creados en México ni en Estados Unidos y, según la plataforma streaming, en México se disfrutan las series y películas internacionales hasta 60% más que en 2018.

En la información compartida por la compañía, entre los 20 programas internacionales más vistos en su servicio también destacan series como Dark, producida en Alemania y que este año estrenó su segunda temporada; el desenlace se verá con una tercera y última parte.

Dinamarca tiene otro de los de los programas más vistos en México; The rain, que estrenó su segunda temporada en mayo de este año.

Tras el éxito que vivió hace dos años la serie La casa de papel, no es sorpresa que este show español sea uno de los contenidos internacionales más vistos del servicio online.

“Como ha sido demostrado por producciones como The end of the f ** ing world, Dark, The rain y La casa de papel, grandes historias pueden venir de cualquier parte del mundo y ser amadas en todas partes”, dijo Bela Bajaria, vicepresidenta de Originales Internacionales.

“A nuestros miembros en México les gusta ver contenido local como La casa de las flores o Monarca, pero también están descubriendo shows de todo el mundo en Netflix todos los días. La audiencia ama la autenticidad de las historias sin importar el idioma o país”, añadió Bajaria.

Sex education, creada en Reino Unido, narra la historia de Otis y su clínica escolar de terapia sexual. Estrenó en enero y se convirtió en la quinta serie más vista de la plataforma, con 40 millones de views, reveló Netflix, por lo que se aprobó una segunda temporada para 2020.

The bodyguard está en la lista de los shows británicos más vistos. Sigue a David Budd, veterano de guerra, quien tras impedir un atentado recibe la orden de proteger a la ministra que impulsó el conflicto en el que luchó.

En enero de este año, Netflix contaba con 139 millones de suscriptores a nivel mundial y esperaba que para marzo aumentara 8.9 millones más pero a través de su estudio dio a conocer que ya cuenta con 158 millones de personas con membresía en más de 190 países, es decir, sumó 19 millones de suscripciones nuevas, que representa 12% de aumento en lo que va del año.