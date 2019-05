México gana un pedacito de Cannes con "Nuestras madres"

Cannes.— México brilló en la Ceremonia de clausura de Cannes no sólo por la presencia de Iñárritu como presidente del jurado sino que Gael también estuvo en el escenario para presentar la Palma de oro a Mejor guión para la cinta Portrait of a lady on fire (Céline Sciamma).

El actor mexicano lanzó la siguiente frase: “A veces sólo se necesita una palabra para ponerle el título a una película pero generalmente se necesitan muchas palabras para escribir un guión. Compañero, hermano, señor presidente, por favor me podría decir quién ganó el Mejor guión”, dijo el mexicano hablando en español.

Cabe mencionar que García Bernal también participa con un cameo en el filme It must be heaven, del director palestino Elia Suleiman, que se hizo con la Mención Especial del Jurado.

Uno de los premios más emblemáticos de Cannes es la Cámara de Oro, pues impulsa a las futuras promesas del cine y este año fue para el filme guatemalteco Nuestras madres, protagonizado por dos actores mexicanos Armando Espitia y Emma Dib.